Minecraft : Les lucioles ne seront finalement pas implantées avec la 1.19

Lors de la présentation de la mise à jour 1.19 de Minecraft , en fin d'année 2021,. D'ailleurs, elles devaient être les mobs les plus petits de Minecraft , avec seulement deux pixels. Cependant,, tout du moins pour le moment.En effet, dans une vidéo récemment publiée, Anna Lundgren, productrice du jeu, a expliqué pourquoi les lucioles ne seraient pas introduites dans Minecraft. Et la raison est simple. Dans la vie réelle, les lucioles sont toxiques pour les grenouilles et les crapauds. De fait, dans un souci de réalité, Mojang a fait le choix de ne pas les inclure, pour le moment, étant donné qu'un grand nombre de joueurs l'ont fait remarquer aux développeurs.Néanmoins, une partie de la communauté est également triste de voir que les fireflies, en version anglaise, ne seront pas introduites, ayant même soumis l'idée de faire en sorte que les grenouilles n'en mangent pas.. Cependant, nous ne les verrons pas dans la Wild Update, qui ne possède toujours pas de date de sortie. Nous devrions néanmoins la voir arriver d'ici quelques semaines.Enfin, d'autres choses annoncées ne verront finalement pas le jour avec la version 1.19 de Minecraft , mais arriveront plus tard. Nous en saurons de toute façon un peu plus au fur et à mesure que nous nous rapprocherons de son arrivée.