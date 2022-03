Minecraft 1.19 : Wild Update, mobs, animaux, biomes, toutes les nouveautés

Minecraft 1.19, Wild Update, les détails

Le biome Deep Dark

Modification du marais

L'Allay et les grenouilles en tant que nouveaux mobs

Des coffres pour les bateaux

En octobre 2021, Mojang a levé le voile sur la prochaine mise à jour majeure de Minecraft . Celle-ci est nomméeet apportera, sans surprise, son lot de contenu. Certaines choses sont attendues de longue date par les joueurs, d'autres viendront simplement agrémenter l'expérience, pour que l'immersion et les possibilités soient encore plus importantes.Afin de ne pas être perdu et tout savoir de cette, nous vous proposonsAprès de longs mois d'attente,. Même si Mojang avait pour objectif de le lancer avec la 1.18, en 2021, c'est bien avec cette version 1.19 que le nouveau biome va voir le jour. Ses particularités sont qu'il proposera une ambiance plus sombre, avec la « Deep Dark City », également une possibilité de spawn pour les Warden.. Par exemple, les blocs de mangrove apparaîtront, alors qu'il sera possible de faire de la boue, tout simplement en versant de l'eau sur la terre. Vous pourrez ensuite obtenir de nouvelles ressources en créant de l'argile avec la boue, par exemple, et fabriquer de nouveaux blocs.Côté mobs, les joueurs pourront en découvrir plusieurs inédits. L'Allay a remporté le vote des joueurs et sera donc intégré. Il s'agit d'une petite créature bleue, capable de récolter des objets pour vous., et seront visibles en plusieurs couleurs, selon le biome dans lequel elles sont (neige, marais, tropique). Naturellement, elles apparaîtront dans un premier temps sous leur forme de base, les têtards. Pour que ces amphibiens puissent se nourrir, Mojang ajoutera également les lucioles dans le jeu, leur aliment préféré.Ce n'est pas l'ajout le plus important, mais ce changement fera un grand plaisir à certains explorateurs., nous laissant l'opportunité de récolter encore plus de ressources lors de certaines escapades.D'autres ajouts mineurs, à l'image de blocs spéciaux, notamment présents dans le biome Deep Dark, seront aussi de la partie. Nous en saurons bien plus à ce sujet d'ici quelques semaines, une fois l'arrivée de la Wild Update imminente.Si vous ne possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :