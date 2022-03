Minecraft 1.19 : Quand sort la mise à jour Wild Update ?

Quand sortira la mise à jour 1.19 Wild Update de Minecraft ?

En octobre 2021, Mojang Studios nous présentait la nouvelle mise à jour de Minecraft , nommé Wild Update, la version. Aucune date de sortie n'a été annoncée, mais les développeurs ont d'ores et déjà partagé certaines informations importantes, afin que les joueurs sachent à quoi s'en tenir.À l'heure où nous écrivons ces lignes, les développeurs n'ont pas encore partagé de. Cependant, étant donné que les snapshots commencent à être déployés, et en se basant sur le passif de Mojang, nous pouvons avoir une estimation de son lancement. Il y a, en effet, de fortes chances pour queLes deux dernières mises à jour majeures de Minecraft ont été lancées durant cette période. En 2020, la Nether Update a été déployée à la fin du mois de juin. En 2021, la mise à jour Caves & Cliffs a quant à elle vu sa première partie sortir début juin., bien que nous ne sommes pas à l'abri que les développeurs rencontrent quelques soucis, les obligeant à revoir leurs plans initiaux.Concernant son contenu, Mojang a vu les choses en grand et les joueurs devraient être on ne peut plus ravis. Au programme donc, un nouveau biome avec enfin l'arrivée du Deep Dark, de nouveaux mobs avec les grenouilles, les têtards, les lucioles et l'Allay, ce dernier ayant remporté le vote communautaire. D'autres points seront améliorés, comme les marais, avec la mangrove et la boue, alors que les bateaux pourront être dotés d'un coffre. Vous pouvez en retrouver plus sur cette mise à jour dans notre guide dédié aux nouveautés de la Wild Update L'article sera mis à jour dès lors que de nouvelles informations seront communiquées par Mojang, à propos de cette nouvelle mise à jour pour Minecraft.