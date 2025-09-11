Minecraft : La date du prochain Minecraft Live est connue et elle est toute proche

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 11 septembre 2025 à 14h54
Pour tous les inconditionnels du jeu phare de Mojang, le Minecraft Live est l'un des événements majeurs de l'année. D'ailleurs, le développeur vient de dévoiler la date de la prochaine grande présentation du titre.
Minecraft : La date du prochain Minecraft Live est connue et elle est toute proche
Organisé généralement deux fois par an, le Minecraft Live est un événement présentant toutes les nouveautés majeures à venir dans les versions Java et Bedrock de Minecraft. Après une première édition au printemps dernier, les fidèles des petites briques virtuelles guettaient l'annonce de l'événement automnal. D'autant qu'en août dernier, une fuite évoquait la date du 22 septembre pour la tenue de cette grand-messe cubique. 

Mais Mojang a levé le voile sur ce mystère. Les joueurs et joueuses savent désormais quand aura lieu le prochain Minecraft Live. Or, le créneau annoncé ne correspond pas au leak estival. 

Minecraft donne rendez-vous aux joueurs dans quelques jours pour une pluie d'annonces

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Le rendez-vous sera bien organisé en septembre, mais il aura lieu quelques jours après la date mentionnée dans la fuite en question. Mojang révèle que le Minecraft Live sera diffusé le 27 septembre 2025 à 19 heures (heure française) en direct sur YouTube. 

Comme cela fut le cas lors des précédentes éditions, les développeurs profiteront de l'occasion pour partager quelques-unes des nouveautés à venir ou en cours de développement. Rappelons que lors de l'édition de printemps, Mojang avait partagé des détails sur le film A Minecraft Movie, sur la mise à jour Vibrant Visuals et sur l'ajout du fantôme heureux en tant que monture.

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À quoi faut-il s'attendre pendant ce deuxième Minecraft Live de 2025 ? 

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Pour l'heure, la durée de la présentation et son contenu ne sont pas encore connus. Mais au sein de la communauté, les pronostics se multiplient. Certains évoquent notamment la prochaine mise à jour majeure du titre, The Copper Age, qui devrait être lancée dans le courant de l'automne 2025. 

Miniature vidéo

Mais pour savoir ce qui sera réellement à l'honneur, nous vous donnons donc rendez-vous dans quelques jours pour découvrir ce que Minecraft nous réserve pour les prochains mois !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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