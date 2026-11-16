Minecraft va ajouter un disque à l'arsenal mais ce détail divise les joueurs

Bientôt, les joueurs de Minecraft pourront utiliser une nouvelle arme de jet pour attaquer. Cependant, celle-ci provoque déjà de vifs débats au sein de la communauté pour une raison insolite.

Au gré des mises à jour, Minecraft étoffe son univers en ajoutant de nouveaux biomes à explorer, des fonctionnalités inédites, des blocs spéciaux ou de nouvelles espèces animales. La dernière nouveauté annoncée était un biome souterrain givré et un bloc disponible dans ce lieu caché.

De manière occasionnelle, l'arsenal que les joueurs peuvent fabriquer et utiliser est lui aussi étoffé. Profitant de la TwitchCon 2026, Mojang a annoncé le 14 novembre 2026 une arme inédite qui sera prochainement disponible en jeu. Mais si son fonctionnement ne pose pas de problème en soi, le nom de cette arme ne convainc pas les joueurs.

Le disque de la discorde

Baptisée Throwing Disc (ou disque à lancer en français), cette arme de jet fonctionne de manière identique au boomerang. Le joueur le lance simplement sur ses ennemis afin de leur infliger quelques dégâts tout en restant à distance. Une fois l'attaque effectuée, le disque à lancer revient dans la main du joueur. Il est précisé que le disque peut blesser plusieurs ennemis lors d'une même attaque si ceux-ci sont alignés et qu'il peut rebondir sur les surfaces solides.

D'autres précisions ont été apportées, comme le fait qu'il puisse être fabriqué dans 5 matériaux différents : le cuivre, le fer, l'or, le diamant et la netherite. Enfin, vu qu'il s'agit d'une arme de jet, il n'est pas nécessaire de lui appliquer l'enchantement Fidélité pour qu'elle revienne dans la main de son propriétaire. Malgré tous ces détails, le nom « Throwing disc » reste le détail le plus critiqué par les joueurs.

Beaucoup lui reprochent son manque d'originalité, évoquant un nom trop générique ou trop peu inspiré. Depuis la révélation, les suggestions se multiplient sur les réseaux sociaux et les forums dédiés.

Quand cette nouvelle arme sera-t-elle disponible dans Minecraft ?

Parmi les propositions déjà faites figurent notamment le Flydisc, le Chakram (inspiré d'une arme indienne) ou encore le Frisbee. Cependant, ce dernier nom est une marque déposée. Si Mojang écoute sa communauté et change le nom du Throwing Disc, il est donc peu probable qu'il opte pour cette idée. En revanche, le Chakram semble plaire, même s'il a lui aussi ses détracteurs.

Dans tous les cas, le disque de lancer sera ajouté à la Bedrock Edition de Minecraft lors du premier Game Drop de 2027.