Minecraft : L'XP ou expérience, comment en gagner facilement ?

Alors que l'XP sur Minecraft est relativement importante pour bien avancer dans son aventure, quels sont les moyens les plus efficaces pour en gagner rapidement ?

Quels sont les meilleurs moyens de gagner de l'expérience ?

L'élevage d'animaux, la meilleure source d'XP ?

Vache : Blé.

Poule : Graines de blé, graines de citrouille, graines de pastèque ou graines de betterave.

Cochon : Carottes, pommes de terre ou betteraves.

Mouton : Blé.

Lapin : Carotte ou pissenlit.

Les vaches et poules à privilégier pour l'XP

Le Nether, l'expérience au profit du danger

Le quartz, LA solution du Nether

Les Pigmen, une source quasi inépuisable

Les fermes à XP en tout genre

, lesquelles vous permettront de survivre bien plus efficacement au sein du gigantesque univers hostile proposé par le titre de Mojang. Vous en aurez, notamment, besoin pour l'enchantement de vos armes, pièces d'armure et mêmes outils, vous donnant la capacité de venir à bout plus rapidement de vos ennemis tout en résistant plus longtemps ou partir à la recherche de ressources en étant bien mieux préparé et surtout protégé. Bien évidemment, tous ces objets enchantés préalablement auront l'occasion de s'abîmer au fil du temps lors de vos différentes activités et des réparations seront attendues, lesquelles nécessiteront un montant de points d'expérience, plus ou moins, élevé. Vous l'aurez compris, l'au bon développement de votre personnage.Voici quelques-unes des meilleures techniques pour gagner rapidement et efficacement de l'expérience dans. La plupart sont connues, mais une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal, et pour celles et ceux qui auraient la chance de faire leurs premiers pas sur le bac à sable de Mojang, ces quelques astuces leur seront grandement utiles.L'élevage d'animaux surest, sans aucun doute, l'option la plus simple et la plus sûre pour gagner de nombreux points d'expérience. Cependant, contrairement à d'autres activités, celle-ci nécessitera un peu d'organisation et de préparation de votre part. En effet, les animaux suront besoin, pour se reproduire, de manger en quantité, il faudra donc vous assurer d'avoir des champs assez grands qui seront en mesure de répondre à l'appétit sans fin de vos diverses bêtes.Bien évidemment, les différents animaux qu'il est possible d'apprivoiser suront des régimes alimentaires particuliers, des champs proposant toutes sortes de céréales et légumes seront à préparer. Une fois que vous aurez défini les zones pour établir vos champs, voici les ressources dont vous aurez besoin pour nourrir et faire reproduire les animaux :Par expérience, nous vous dirons de privilégier l'élevage de vaches et de poules, le cuir et les plumes qu'ils laisseront derrière eux après les avoir tués s’avéreront particulièrement intéressants pour la suite de votre aventure, notamment dans la confection de livres, pour les enchantements, et de flèches. De plus, il ne vous suffira de vous focaliser que sur la culture du blé, puisque les vaches ne consomment que ça, et les poules n'en picorent que les graines.Lorsque vous aurez réussi à réunir au moins deux vaches dans votre enclos, en les attirant grâce à du blé, vous pourrez les faire se reproduire. Pour les poules, il suffira d'être en possession de plusieurs œufs afin de les lancer dans l'enclos devant les recueillir. Pour précision, lorsque vous jetez un œuf au sol, ce dernier a une chance sur huit de laisser apparaître un poussin derrière lui, et une chance sur 256 d'avoir quatre poussins d'un seul coup. Une fois que vous avez au moins deux poules et deux vaches à disposition, faites les reproduire grâce à des graines et du blé. Chaque animal adulte nourri peut se reproduire toutes les cinq minutes. Un bébé animal mettra 20 minutes pour devenir adulte et suivra toujours un adulte de son espère jusqu'à sa maturité.N'hésitez pas à retourner régulièrement dans vos enclos et à gaver vos animaux pour les faire se reproduire. À partir du moment, où vous en aurez un peu trop, donnez quelques coups d'épée pour réduire, quelque peu, la population. En ce qui concerne les poules, vous pourrez, à partir d'un moment, utiliser les œufs pondus, en les jetant au sol, afin d'en faire apparaître de nouvelles. De ce fait, vous gagnerez des points d'XP lorsque les animaux se reproduiront, lorsque vous le tuerez, mais aussi lorsque vous ferez cuire la viande qu'ils laissent après les avoir abattus.Bien que le Nether ne soit pas reconnu pour son hospitalité, au vu des nombreux dangers y résidant, cette dimension infernale est une source particulièrement prolifique en ce qui concerne l'expérience. En effet, plusieurs solutions, plus ou moins, périlleuses vous permettront de rapidement gagner de nombreux niveaux d'expérience nécessaires pour vos enchantements. N'oubliez pas de marquer votre chemin lorsque vous partez à l'assaut du Nether, la perte de repères étant commune.Connue de la plupart des joueurs, la solution du quartz est assurément la plus simple, à partir du moment où vous êtes quelque peu avancé dans le jeu, puisqu'il faudra avoir accès à un portail du Nether ainsi qu'être en possession de quelques pièces d'armure plutôt solides pour survivre convenablement dans ce monde diabolique. Le quartz est l'un des deux minerais disponibles dans le Nether, maintenant que la Netherite est arrivée, mais sera le seul à être trouvable sur la quasi-totalité des couches de ce monde. Présent en abondance dans le Nether, le quartz sera facilement repérable (voir la photo ci-dessus) dans les grandes zones ouvertes proposées dans le Nether, lequel pourra être généré en filon allant de 4 à 10 blocs, comme le fer dans la dimension normale. Chaque bloc de minerai de quartz miné vous permettra d'engranger entre 2 et 5 points d'expérience.De nombreux mobs rôdent dans les tréfonds du Nether, parmi lesquels nous retrouverons des Blazes, des Endermen, des Ghasts, des Piglins , des Wither squelettes ou encore des Pigmen. La plupart d'entre eux seront hostiles lorsqu'ils vous verront, à part les Piglins, à condition de porter au moins une pièce d'armure en or, et les Pigmen, autrement appelés Cochons-Zombies, totalement neutres, à moins que vous ne les attaquiez.Ce sont ces derniers qui pourraient s'avérer particulièrement intéressants pour récupérer, plus ou moins, facilement de l'XP dans le Nether en plus du quartz. En effet, les Pigmen sont de nature amicale, mais peuvent devenir rapidement agressifs si vous attaquez l'un d'entre eux. Si vous avez décidé d'infliger des dégâts à un Cochon-Zombie présent dans le Nether, il faut savoir que l'entièreté des Pigmen d'une zone allant de 67x67x21 à 111x111x21 blocs n'auront qu'une seule et unique envie, vous zigouiller. Si tel est le cas, pensez à monter sur une tour, haute de trois blocs, pour pouvoir les atteindre et les tuer en toute sécurité, vous assurant d'une belle quantité deAprès une décennie d'existence, les joueurs ont trouvé de nombreuses solutions pour automatiser les gains d'XP, allant de la ferme à Endermen, en passant par celle des Mobs spawner pour finir avec les cactus. La plupart sont très intéressantes et de nombreuses vidéos sur YouTube pourront vous aiguiller et vous aider à en fabriquer.Si vous ne possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :