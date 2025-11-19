Minecraft était à deux doigts d'être racheté par Activision Blizzard

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 19 novembre 2025 à 18h14
En plus de posséder des licences cultes comme Call of Duty, Candy Crush et World of Warcraft, Activision Blizzard a failli ajouter Minecraft à son catalogue. Cependant, la vente n'a pas aboutie pour une raison simple.
Minecraft était à deux doigts d'être racheté par Activision Blizzard
C'était l'un des événements marquants de l'année vidéoludique 2014. À l'époque, Microsoft annonçait faire l'acquisition de Minecraft pour 2,5 milliards de dollars. Si la transaction avait marqué les esprits, notamment à cause de cette somme pharaonique, l'histoire a failli être bien différente. 

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Microsoft n'était pas le seul acquéreur potentiel du titre développé par Notch et son équipe. Activision Blizzard, alors représenté par Bobby Kotick, avait également entamé des négociations avec le créateur de Minecraft. L'homme d'affaires a d'ailleurs avoué que la transaction était sur le point d'aboutir. Mais un seul détail a fait pencher la balance du côté de Microsoft.

Le départ de Notch et de son équipe, la raison derrière le non-rachat de Minecraft par Activision Blizzard

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Dans un récent podcast avec Ari Emanuel et Elon Musk, il est revenu sur cette anecdote et sur les raisons qui font que Microsoft possède aujourd'hui la licence cubique. Bobby Kotick a notamment expliqué qu'il s'était rendu en Suède pour discuter en face à face avec Notch
J'ai dû passer cinq jours à Stockholm avec le fondateur de la boîte. On lui a proposé 1,5 milliard de dollars, et il a dit : "Au fait, je démissionne, et toute mon équipe dirigeante aussi." Et il n'y avait que 30 employés.
Bobby Kotick a alors dit à Notch qu'il ne pouvait pas gérer Mojang sans son créateur et son équipe. Peu de temps après cet échange, le père de Minecraft a recontacté l'ancien président d'Activision Blizzard pour lui annoncer l'offre de Microsoft. D'ailleurs, la réponse de Bobby Kotick a de quoi surprendre.

« Je t'accompagnerai pour acheter un avion, mais tu dois accepter cette offre. »

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Quand l'homme d'affaires a appris que Microsoft avait proposé de racheter Minecraft pour 2,5 milliards de dollars, il a répondu à Notch : « Je t'accompagnerai pour acheter un avion, mais tu dois accepter cette offre. ».


Peu de temps après, l'accord était conclu, Minecraft devenant à cette occasion l'une des licences majeures de la firme au point d'être déclinée en film et même en projet de parc d'attractions.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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