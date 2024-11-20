Minecraft : Deux parcs à thème sur le jeu vont voir le jour

Avez-vous toujours rêvé d'explorer le monde de Minecraft et de tester des attractions où vous croiserez des Creepers, des squelettes ou l'Ender Dragon ? Alors votre souhait va bientôt devenir réalité !
Au départ simple jeu vidéo, Minecraft s'est imposé comme une licence intergénérationnelle
et déclinée sur de multiples supports. En plus des produits dérivés, des sets LEGO, des guides de jeu ou des aventures annexes, le titre développé par Mojang aura même droit à une adaptation sur grand écran dont la sortie est prévue pour le 2 avril 2025 en France. Mais la franchise ne compte pas s'arrêter là
et compte prolonger l'expérience Minecraft
dans deux parcs à thème riches en blocs.
Des parcs d'attractions Minecraft prévus au Royaume-Uni et aux États-Unis
Dans la lignée de projets comme Super Nintendo World ou la zone Pokémon ajoutée dans les années à venir au parc Universal Studios d'Osaka, Mojang rejoint la liste des jeux transposés en parcs à thème
. En partenariat avec Merlin Entertainments, le studio travaille à la création de 2 parcs d'attractions axés sur le monde de Steve
. Ces derniers devraient voir le jour aux États-Unis et au Royaume-Uni. Mais les localisations précises ne sont pas encore connues.
Le choix de Merlin Entertainments n'est d'ailleurs pas anodin. Reconnu dans le monde du divertissement, le deuxième groupe de loisirs au monde a créé des institutions comme Legoland, le parc d'attractions Alton Towers et Madame Tussauds (équivalent britannique du Musée Grévin). Si la construction des 2 parcs ne débutera officiellement qu'en 2026
, la société a partagé un concept art donnant un aperçu de cet univers cubique.
Au total, le groupe souhaite investir 110 millions de dollars dans les deux projets.
Mais pour offrir l'expérience la plus authentique possible aux visiteurs, Merlin Entertainments travaillera activement avec Mojang pour créer un univers fidèle au jeu, mais aussi des expériences interactives permettant de débloquer du contenu inédit dans les jeux Minecraft
.
À l'heure actuelle, il est impossible de savoir quelles seront les attractions de ces parcs, ce qu'il sera possible de voir ou de faire. Mais Merlin Entertainments a déclaré que les parcs incluraient « le développement de concepts inédits, de lieux d'hébergement uniques pour les visiteurs, de la vente au détail, de la restauration et des boissons inspirées du jeu, ainsi que des expériences passionnantes, notamment des attractions sur le thème de Minecraft sur chacun de ces sites
».
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