Minecraft : Des joueurs reproduisent l'univers de Destiny 2

Après l'univers d'Harry Potter Disneyland Paris , ou encore Call of Duty: Warzone . Comme nous le savons tous, les possibilités dans le jeu desont infinies, et les joueurs s'en donnent à cœur joie. Ainsi, nous pouvons voir de temps en temps des créations spectaculaires apparaître sur la toile, et c'est le cas de cette reproduction de l'univers du titre de Bungie.Créé par TheRealAlphaHydra et son équipe,. Ainsi,. L'équipe en charge de cette conception a mis en place de nombreux éléments essentiels, à savoir,, vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur quelques planètes présentes dans. De plus, vous pouvez aussi vous essayer auou tenter l'une des, mais ce n'est pas tout puisque. Durant ces quêtes et batailles, vous allez pouvoir looter les différents équipements :Pour celle et ceux qui désirent tenter, rendez-vous sur cette page Reddit . Attention, afin d'y accéder, vous devez lancer le jeu avec l'une de ces versions : 1.15.2, 1.16, 1.16.1, ou 1.16.2.