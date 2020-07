Minecraft : Visitez Disneyland Paris grâce à MagicCraft

Une équipe de développeurs a mis en place un serveur permettant aux joueurs de se promener dans les parcs de Disneyland.

Comment se rendre à Disneyland Paris dans Minecraft ?

En ces temps difficiles à cause du COVID-19, il reste compliqué de se déplacer comme nous le souhaitons avec nos proches. Cependant, grâce à certains joueurs, nous avons la possibilité de prendre quelques heures de bon temps en allant découvrir leurs créations qui nous font voyager. Aujourd'hui,Afin d'y accéder,et non Windows du jeu. Aussi,et non la dernière. Il vous suffit ensuite de cliquer sur "Multijoueur", "Connexion rapide" et de rentrer l'adresse suivante :. Après votre entrée en jeu, un pack de ressources se téléchargera automatiquement.Vous voici désormais dans: les tasses, le labyrinthe d'Alice aux Pays des Merveilles, le Space Mountain, ou encore Small World. Cependant, après une petite discussion avec l'un des développeurs,, mais d'ici la fin de l'année 2020, les joueurs auront la possibilité de découvrir ou redécouvrir la terrible maison hantée.Voici de quoi vous faire une idée plus précise de ce magnifique serveur. Qui plus est,, mais ce n'est pas tout puisquedédié à leur serveur Disney.