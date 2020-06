Minecraft : Des joueurs ont créé le Goulag de Warzone

Les portes du Goulag de Warzone sont désormais ouvertes dans le monde de Minecraft.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme vous devez le savoir,, et les joueurs s'en donnent à cœur joie. Après avoir découvert l'univers d' Harry Potter il y a quelques semaines dans le monde cubique de, l' Étoile de la mort de Star Wars , ainsi que la ville de Tchernobyl plus récemment, aujourd'huiLes joueurs du battle royale Call of Duty: Warzone sont tous passés par la terrible épreuve du Goulag. Cette dernière permet de revenir en jeu et de rejoindre son équipe, mais pour ce faire, les joueurs doivent. S'ils échouent, il n'y a plus qu'à espérer que les coéquipiers récoltent assez d'argent afin d'être redéployé.Désormais,. Créé et publié par leonejedi sur Reddit,, mais pour cela, il explique qu'il a enregistré son point de respawn entre ces murs afin qu'il réapparaisse dans ce dernier lorsqu'il meurt.Il ne manque plus que quelques joueurs afin quesoit totalement opérationnel et fonctionne comme dans