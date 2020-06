Les possibilités dans Minecraft sont infinies, et nombreux sont les joueurs se donnant corps et âme dans la reproduction de leurs univers, lieux préférés, ou ce qu'ils trouvent les plus mystérieux. Désormais, la ville de Tchernobyl est ouverte aux visiteurs.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En attendant la mise à jour du Nether qui aura lieu le 23 juin prochain dans Minecraft , vous pouvez si vous le souhaitez. C'est au cours des deux dernières années qu. Se situant en Ukraine, cette dernière a été le lieu d'. Depuis cet événement, nombreuses sont les personnes en quête de sensation forte qui décident de s'y rendre. Cependant, ce n'est pas sans danger, car la radioactivité y est encore présente.De ce fait, si vous voulez tenter l'expérience,. C'est sur le site PlanetMinecraft que, et les joueurs peuvent maintenant visiter cette carte reproduisant Tchernobyl. Cependant,, mais avec sa version v0.002, la partie nord de la centrale nucléaire, la sous-station et les emplacements du nouveau sarcophage y sont désormais présents., et utilise pour cela toutes les données disponibles sur Internet en utilisant des sites comme Google Map. Cependant, tout n'est pas accessible et il lui est difficile d'être le plus représentatif possible. Il doit parfois faire preuve d'improvisation tout en restant approximativement le plus proche de la réalité.Si vous désirez, vous pouvez d'ores et déjà le joindre sur PlanetMinecraft . Cependant, il préfère avertir les joueurs que. Il souhaite à l'avenir que cette carte se joue entièrement en mode survie.