L'Étoile de la mort, élément emblématique de l'univers de Star Wars, a été recréée dans Minecraft, et est même fonctionnelle.

n'a de limite que l'imagination des joueurs, et ces derniers nous le rappellent continuellement. L'une des dernières prouesses en date est la création d'une, aussi appelée, qui est fonctionnelle. Il s'agit d'une station spatiale créée par l'Empire Galactique qui apparaît notamment dans la première trilogie, et plus précisément dans les épisodes IV, V et VI, sans oublier Rogue One, alors que l'épave de la deuxième version est visible dans le neuvième film.Un joueur assez connu de la communauté, IAJ, a décidé de recréer cette étoile dans(version 1.14.4), en la rendant fonctionnelle, ce qui n'est pas la chose la plus simple à faire. En effet, en actionnant un levier, à l'instar de celles présentes dans les films. Cerise sur le gâteau,. Pour cela vous n'avez qu'à vous rendre sur son site et cliquez sur « Get the map ».Qui plus est, afin de présenter sa méthode de création et faire prendre conscience des heures de travail effectuées pour venir à bout de l'Étoile de la mort,Si vous ne possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :