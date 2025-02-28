Minecraft Le Film s'offre un ultime trailer et une campagne promotionnelle

À quelques semaines de sa sortie en salles, Minecraft Le Film se dévoile une dernière fois et propose une offre inédite pour tous les joueurs de la Bedrock Edition.
L'univers créatif et cubique de Minecraft
Le Film débarque en salles le 4 avril prochain. Au travers des nombreuses bandes-annonces, les joueurs ont pu découvrir comment le titre de Mojang a été transposé sur grand écran, même si cela peut parfois déranger
. Le 27 février, une dernière vidéo a été publiée
pour présenter une partie de l'histoire du film ainsi que d'autres éléments incontournables du monde tout en briques.
Élytres, pandas et Nether seront présents dans Minecraft Le Film
Ce nouveau trailer permet aux spectateurs d'en apprendre plus sur la trame principale. Steve explique que la Surface (l'Overworld) est un monde coloré et joyeux où la créativité règne. Mais un jour, un portail sur le Nether s'est ouvert. Dans ce monde sordide règne sans vergogne Malgosha, la cheffe des Piglins. Le portail incite Piglins, zombies et creepers à envahir la Surface pour le détruire.
Steve et ses amis venus du monde réel devront alors unir leurs forces et se montrer créatifs pour terrasser la menace du Nether.
Au travers de cette vidéo, de nouveaux éléments de Minecraft sont présentés à l'écran pour la plus grande joie de la communauté comme les pandas, la réception d'une chute avec un seau d'eau ou les élytres. D'ailleurs, l'un des points les plus intrigants est que dans les toutes dernières secondes, un Villageois est assommé par une voiture dans le monde réel.
Mais est-ce que les créatures du Nether vont envahir notre monde ? Il faut patienter encore quelques semaines avant de le savoir.
Pour l'heure, une campagne promotionnelle est en cours. Toutes les personnes qui achèteront en prévente un billet pour aller voir Minecraft Le Film obtiendront un code pour obtenir un add-on jet-pack dans la Bedrock Edition de Minecraft
. Actuellement, cette offre est exclusivement réservée au marché nord-américain. Néanmoins, des offres similaires sont proposées dans d'autres pays. Il est donc possible qu'un code soit également offert en France, mais cela n'est pas encore confirmé.
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