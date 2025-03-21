Minecraft débarque chez McDonald's avec des produits inédits et des jouets pixélisés

Pour célébrer la sortie au cinéma de Minecraft Le Film, McDonalds a prévu de nombreuses surprises, et celles-ci arriveront bien dans les restaurants français.
McDonald's a pris l'habitude de proposer des collaborations temporaires pour célébrer le lancement de jeux ou de films. Ce fut par exemple le cas par le passé avec une campagne dédiée à Zenless Zone Zero
. Cependant, celles-ci ne concernent que très rarement les restaurants français, au grand désespoir des joueurs. Mais le 20 mars 2025, McDonald's France a annoncé que l'une d'entre elles arriverait bien dans l'hexagone pour la sortie du film Minecraft
.
Un menu Minecraft à emporter, s'il vous plait !
Au niveau du menu, les restaurants proposeront deux produits exclusifs inspirés par l'univers de Mojang. Le premier est la sauce Nether
, une sauce piquante sortie des flammes des profondeurs. Tandis que le second plaira aux petits et aux grands gourmands, car il s'agit d'un McFlurry aux éclats de Cookie dough
. Il sera possible de tester ces produits séparément ou de les obtenir dans un menu spécial destiné aux grands enfants.
Ce menu inclura en plus du repas une figurine collector exclusive parmi 6 modèles différents.
Les nostalgiques des mascottes McDonald's des années 80 et 90 retrouveront d'ailleurs des visages familiers déclinés en version Minecraft. En plus de cette surprise, le menu s'accompagne d'une carte exclusive, mais surtout d'un code numérique. Il permettra aux joueurs d'obtenir gratuitement un skin inédit via le Minecraft Marketplace
.
L'opération Minecraft débarquera officiellement dans tous les restaurants participants à partir du 25 mars prochain
. Si vous êtes curieux ou fidèles du jeu de Mojang, il y a de fortes chances que vous ayez des envies de burger ou de nuggets très bientôt !
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