Minecraft accueille la Grimstone grâce au Snapshot 21w07a

La Grimstone fait son apparition dans Minecraft

Nouveaux designs

Génération du monde

Modification de la génération de minerai pour s’adapter à la nouvelle génération du monde et pour ajouter davantage de stratégie à l'exploitation de ces derniers.

Modification de la taille et du positionnement de la génération de diorite, d’andésite et de granite.

Exception : la diorite, le granite ainsi que la terre ne génèrent plus en dessous de y = 0.

Les Forts sont maintenant en majorité encastrés dans la pierre.

Les couloirs des mines sont désormais soutenus par des piliers en bois en dessous, ou des chaînes au-dessus si nécessaire.

Dernièrement, les joueurs de Minecraft ont pu découvrir à travers le snapshot 21w06a . Si ces nouveautés seront disponibles officiellement cet été avec la mise à jour Caves & Cliffs , ce n'est pas les seules choses qui seront introduites, et cette fois-civient de déployerqui ajoute un nouveau minerai.est l'occasion pour les joueurs de faire connaissance avec. Il s'agit d'une nouvelle pierre noire qui peut être utilisée sous différentes formes. Ainsi, elle peut se transformer en dalle, escalier, mur, muret, mais elle peut également être polie et offrir davantage de variantes.À l'heure actuelle, elle ne détient pas de texture, c'est-à-dire qu'elle ressemble à tous les autres types de roche que vous pouvez trouver in-game, mais Mojang ne devrait pas tarder à lui en attribuer une.Si la Grimstone a fait son apparition, il n'est pas le seul minerai à être sous le feu des projecteurs puisque d'autres ont bénéficié d'un relooking. Ainsi,afin qu'ils détiennent leur propre forme et couleur. Cependant, le minerai de diamant n'a pas subi de changement dans le but de garder cette sensation unique lorsque les joueurs en trouvent.Concernant la génération des mondes,, les rendant alors plus rares et moins remplis d'eau, mais ce n'est pas tout. Voici les autres points à retenir :