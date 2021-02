Minecraft : Le Snapshot 21w06a dévoile les grottes spaghettis et fromage

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

travaille plus que jamais sur, à savoir. Après les multiples Snapshots permettant l'introduction de certains nouveaux éléments, le studio a cette fois-ci déployéqui jette un regard surSelon le site officiel de Minecraft , les joueurs peuvent donc d'ores et déjà découvrir: les grottes spaghettis et les grottes fromage (cheese et spaghetti en version originale).sont nommées ainsi par, car ces dernières sont formées de longs tunnels qui s'entrecroisent avec d'autres cavernes. Quant aux, leur nom vient des trous plus ou moins grands à l'intérieur qu'elles contiennent.dont le niveau d'eau est indépendant à celui de la mer. Cela signifie que les joueurs pourront désormais trouver des lacs souterrains et différents types de grottes inondées, même loin de la mer.Bien évidemment,