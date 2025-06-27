MindsEye n'aurait vendu que 250 000 copies, avant les remboursements

Comme il fallait s'y attendre, MindsEye n'a pas généré énormément de ventes. Un coup dur pour une production ambitieuse, au coup de production élevé.
Après un lancement chaotique marqué par d'innombrables bugs, des performances médiocres et un gameplay peu convaincant, MindsEye
peine à séduire les joueurs. Selon un rapport récent d'Ampere Analysis
, relayé par The Game Business
, le jeu de Build A Rocket Boy
aurait réuni à peine 250 000 joueurs
au total, une performance décevante pour un titre aussi attendu.
PlayStation 5 domine, mais les remboursements s'accumulent
Paradoxalement, c'est sur PlayStation 5
que MindsEye a rencontré son plus grand succès, attirant environ 150 000 joueurs
. Ce chiffre est toutefois à relativiser, Sony ayant rapidement proposé des remboursements massifs en raison de la piètre qualité technique du jeu
, un fait assez rare pour être signalé.
En revanche, la version PC sur Steam
n'a attiré que 35 000 joueurs
(avec un pic à seulement 3 302 utilisateurs simultanés), une véritable problématique puisque l'outil de création de contenu du jeu, Build.MindsEye
, pourtant au cœur des ambitions du studio, est exclusif à cette plateforme.
Une catastrophe industrielle pour Build A Rocket Boy
Malgré les nombreux correctifs publiés par Build A Rocket Boy pour tenter d'améliorer la stabilité et les performances de MindsEye, le mal semble fait. Le studio écossais serait sur le point de procéder à des licenciements massifs
, avec plus de 100 employés
concernés. Cette décision pourrait fortement compromettre les projets à venir annoncés par le studio, notamment des missions gratuites, un mode multijoueur en monde ouvert, ainsi qu'une suite directe
.
Le sort de MindsEye
semble désormais scellé : une déception majeure pour les joueurs, mais surtout une crise profonde pour un développeur dont les ambitions étaient pourtant immenses
.
Reste à voir comment évoluera la franchise, et le studio dans les semaines à venir, et si l'expérience peut être sauvée.
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