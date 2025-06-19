MindsEye 2 déjà en chantier, tout comme un autre jeu inspiré d'une « série TV culte »



le 19 juin 2025 à 18h00 Publié par Corentin Rimbert le 19 juin 2025 à 18h00

Après le lancement chaotique de MindsEye, le studio Build A Rocket Boy, dirigé par l'ex-pilier de Rockstar Leslie Benzies, serait déjà en train de préparer une suite. Plus surprenant encore, un autre projet serait en cours, basé sur une « série télévisée mondialement connue ». C'est en tout cas ce qu'affirme le YouTuber espagnol BaityBait, réputé pour ses informations souvent fiables.