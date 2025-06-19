MindsEye 2 déjà en chantier, tout comme un autre jeu inspiré d'une « série TV culte »

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 juin 2025 à 18h00
Après le lancement chaotique de MindsEye, le studio Build A Rocket Boy, dirigé par l'ex-pilier de Rockstar Leslie Benzies, serait déjà en train de préparer une suite. Plus surprenant encore, un autre projet serait en cours, basé sur une « série télévisée mondialement connue ». C'est en tout cas ce qu'affirme le YouTuber espagnol BaityBait, réputé pour ses informations souvent fiables.
MindsEye 2 déjà en chantier, tout comme un autre jeu inspiré d'une « série TV culte »
Si le lancement de MindsEye est un fiasco, le studio est bien décidé à relever la tête, pour arranger les choses en implantant notamment diverses mises à jour. Le but est d'améliorer la qualité, résoudre les soucis, avant de proposer du contenu, plus tard, comme le promettait la feuille de route. 

Mais Build A Rocket Boy a aussi d'autres projets, notamment une suite, déjà, mais aussi un jeu inspiré d'une série télé culte, d'après les dernières indiscrétions.

Build A Rocket Boy déjà tourné vers l'avenir ?

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À peine sorti, MindsEye est devenu tristement célèbre pour ses nombreux problèmes techniques au point que PlayStation a même lancé les remboursements pour les joueurs insatisfaits, un fait assez rare. Malgré ces difficultés, la suite serait d'ores et déjà en « début de développement », d'après les propos rapportés par BaityBait.

Mais le plus intrigant reste sans doute cette fameuse adaptation d'une série culte dont le nom reste confidentiel pour le moment. BaityBait, en contact avec des développeurs anonymes du studio, affirme que Build A Rocket Boy travaille sur :
Un autre projet secret, basé sur une licence très puissante appartenant à une grande entreprise, qui n'a pas encore été annoncé. Je ne peux pas révéler laquelle car ils m'ont explicitement demandé de ne rien dire, mais c'est une série TV que vous connaissez tous. 
Miniature vidéo

Quelle série culte pour ce mystérieux jeu ?

Les spéculations vont bon train quant à l'identité de cette série mondialement connue. Parmi les candidats potentiels, on retrouve immédiatement des titres comme Game of Thrones, The Walking Dead ou encore Breaking Bad. Cependant, aucune piste n'a été confirmée à ce stade.

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Étant donné l'accueil très mitigé réservé à MindsEye, l'annonce d'une telle adaptation risque de susciter autant d'attentes que d'inquiétudes. En particulier, une adaptation de franchises majeures comme Game of Thrones ou The Walking Dead nécessiterait un niveau de finition et d'ambition très élevé pour ne pas décevoir à nouveau.

MindsEye 2 : la promesse d'un avenir meilleur ?

Quant à une éventuelle suite pour MindsEye, elle aurait fort à faire pour reconquérir la confiance des joueurs. Au-delà des nombreux bugs techniques, le jeu initial souffre d'une absence flagrante de profondeur et de contenu. Si Build A Rocket Boy veut réellement se racheter, MindsEye 2 devra radicalement améliorer sa formule, et surtout montrer une ambition digne de la réputation de Leslie Benzies.

Mais la meilleure chose serait, déjà, d'améliorer drastiquement ce premier épisode, afin de prouver son savoir-faire à la communauté.

MindsEye est disponible depuis le 16 juin 2025 sur PS5, Xbox Series et PC.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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