MindsEye décroche tristement le titre de pire jeu vidéo de l'année 2025 après un lancement catastrophique



le 16 juin 2025 à 14h59 Publié par Corentin Rimbert le 16 juin 2025 à 14h59

Le moins que l'on puisse dire, c'est que MindsEye, le shooter futuriste signé Leslie Benzies, ex-producteur légendaire de la franchise GTA, n'a pas eu le lancement espéré. Avec des critiques sévères et une réception désastreuse sur Steam, le titre devient officiellement le jeu vidéo le plus mal noté de cette année 2025.