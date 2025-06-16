MindsEye décroche tristement le titre de pire jeu vidéo de l'année 2025 après un lancement catastrophique

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 16 juin 2025 à 14h59
Le moins que l'on puisse dire, c'est que MindsEye, le shooter futuriste signé Leslie Benzies, ex-producteur légendaire de la franchise GTA, n'a pas eu le lancement espéré. Avec des critiques sévères et une réception désastreuse sur Steam, le titre devient officiellement le jeu vidéo le plus mal noté de cette année 2025.
MindsEye décroche tristement le titre de pire jeu vidéo de l'année 2025 après un lancement catastrophique
Après un lancement totalement raté, et des polémiques qui n'en finissent plus, dont la censure d'un créateur de contenu français, il est logique de constater que MindsEye est le jeu le plus mal noté de l'année, sur Metacritic. Mais les choses pourraient néanmoins s'améliorer.

Un record désastreux pour le premier projet de Build A Rocket Boy

MindsEye accumule les reproches depuis sa sortie : des performances techniques déplorables, un design visuel terne, et un gameplay jugé banal et répétitif, notamment au niveau des phases de conduite et de tir. Pourtant, le jeu portait en lui d'énormes attentes, porté par le prestige de Leslie Benzies, figure clé ayant travaillé sur des titres majeurs tels que Grand Theft Auto V ou encore Red Dead Redemption.

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Les ambitions du studio Build A Rocket Boy étaient également immenses, avec ce titre servant de vitrine à leur future plateforme créative EVERYWHERE. Malheureusement, le résultat final ne convainc absolument pas : à l'heure actuelle, seulement 38 % des 1 689 avis d'utilisateurs Steam sont positifs, un verdict sans appel.

Un accueil critique catastrophique

La situation est encore pire sur Metacritic. Avec un score agrégé de seulement 43/100 auprès des critiques professionnelles, MindsEye se retrouve à la toute dernière place parmi les 198 jeux sortis en 2025 référencés par le site.

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D'ailleurs, seul un autre jeu, Ambulance Life: A Paramedic Simulator, n'atteint pas la moyenne, avec une note de 44. Côté utilisateurs, le constat est tout aussi accablant, avec une note moyenne de seulement 2,5 sur 10 à partir de 273 avis de joueurs.

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Le studio exprime sa tristesse et promet des améliorations

Face à cette réception particulièrement dure, Build A Rocket Boy a récemment communiqué pour exprimer son désarroi et promettre des correctifs à venir. Bien que la tâche semble colossale, l'exemple de jeux comme Cyberpunk 2077, No Man's Sky ou Final Fantasy XIV montre qu'une rédemption reste théoriquement possible, même après un lancement aussi raté.

Un échec mémorable, mais un espoir demeure

Il est trop tôt pour savoir si MindsEye connaîtra un destin similaire à celui de ces jeux ayant réussi à inverser la tendance après un départ chaotique. Pour l'instant, le titre reste un triste exemple d'ambitions déçues, mais son créateur peut encore espérer corriger le tir dans les mois à venir.

En attendant, MindsEye restera certainement gravé dans les mémoires comme le plus gros flop vidéoludique de 2025.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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