MindsEye : Les développeurs « effondrés » par l'état du jeu à sa sortie, détaillent les prochaines mises à jour

Rien ne va plus pour MindsEye. Depuis son lancement catastrophique, marqué par des critiques négatives sur Steam, des remboursements proposés sur PlayStation et de nombreux bugs sur toutes les plateformes, Build A Rocket Boy traverse une crise majeure.
Les sorties ratées ne sont jamais faciles à vivre, surtout pour un jeu qui avait de l'ambition, comme MindsEye
. Pour tenter de changer la donne, de nombreuses améliorations et des correctifs vont arriver. Et nous en savons un peu plus maintenant, puisque le studio vient de publier une nouvelle déclaration sincère sur Reddit
, exprimant son désarroi tout en annonçant plus de détails.
Les développeurs expriment leur tristesse et leur engagement
Face aux nombreuses difficultés rencontrées par les joueurs, les développeurs n'ont pas caché leur déception :
Nous sommes effondrés de constater que certains joueurs n'ont pas pu vivre l'expérience que nous avions imaginée. Notre priorité absolue est désormais d'optimiser la stabilité et les performances, afin que chaque joueur puisse profiter pleinement du jeu sur toutes les plateformes.
La cause principale identifiée : une fuite mémoire majeure
Après avoir travaillé sans relâche durant les dernières heures, l'équipe technique a identifié l'origine majeure des nombreux plantages rencontrés par les joueurs : une importante fuite mémoire affectant environ 1 joueur sur 10
. Ce problème sera corrigé dès le premier hotfix prévu dans les prochaines heures sur PC, puis très rapidement sur consoles après validation.
Calendrier détaillé des prochaines mises à jour
Build A Rocket Boy ne compte pas s'arrêter à cette première correction urgente. Plusieurs mises à jour importantes sont d'ores et déjà prévues :
- Premier hotfix (13 juin) : correction immédiate de la fuite mémoire et stabilisation du jeu sur toutes les plateformes.
- Deuxième hotfix (la semaine prochaine) : nouvelles améliorations des performances générales et résolution du bug entraînant la chute à travers la carte dans le mini-jeu « Car Manufacturing ».
- Update 3 (fin du mois) : améliorations de l'IA, corrections d'animations, rééquilibrage du mode Difficile et optimisation supplémentaire de la stabilité générale du jeu.
Si le lancement raté de MindsEye a profondément entaché la réputation du studio, la transparence actuelle et le calendrier précis des correctifs montrent une volonté claire de rectifier le tir
. Le chemin vers la rédemption sera long, mais pas impossible.
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