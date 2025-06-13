Le studio derrière MindsEye censure un créateur de contenu français, parce qu'il a montré la vérité

Les polémiques continuent de s'enchaîner pour MindsEye, le jeu développé par un ancien de GTA. Cette fois, le studio a censuré une vidéo d'un créateur français, qui montrait simplement l'état du jeu.
Après sa sortie catastrophique, qui a même poussé Sony a permettre le remboursement, MindsEye n'en a pas fini avec les critiques
. Dernièrement, nous avons appris que le studio Build A Rocket Boy a fait supprimer une vidéo sur YouTube d'un créateur de contenu français
qui vise justement à montrer l'état des jeux dans leur version 1.0, avant la sortie des mises à jour day one. Un concept intéressant, qui est ici censuré
.
MindsEye censure une vidéo qui montre son état
Tout cela est arrivé dans la soirée du 11 juin, soit le lendemain de la sortie de MindsEye
. Comme il le relate, le créateur Retro Game Future a vu sa dernière vidéo, qui montre l'état du jeu tel qu'il est sans mise à jour ni correctif, être tout simplement supprimée
.
Le but de sa chaîne, et donc de sa vidéo, est simple : promouvoir les versions physiques et tenter de garantir une version jouable
, ce qui est souvent loin d'être le cas. Ces « versions sorties d'usine » sont souvent riches en bugs, qui sont dans la réalité corrigés lors de la sortie, mais Retro Game Future souhaite simplement montrer l'état d'un jeu sans cette mise à jour, et ce à quoi pourrait ressembler le rétro gaming dans 15 à 20 ans, si ces mises à jour de jeux physiques ne sont plus disponibles. Et surtout voir quels sont les studios qui font l'effort de sortir une version 1.0 correcte.
Quoi qu'il en soit, sa vidéo montrant la 1.0 de MindsEye, qui était juste du gameplay dévoilant une partie du monde, a été supprimée
. Le studio évoque pourtant une atteinte au droit d'auteur.
Un acte inédit
Cette suppression de vidéo reste un acte inédit selon le créateur français
, qui n'avait jamais connu une telle mésaventure, alors qu'il propose ce genre de contenu intéressant, notamment pour les passionnés, depuis de longues années. Nous trouvons des dizaines, et même des centaines de vidéos similaires, et même lorsque le résultat était très mauvais, jamais un studio n'avait tenté de censurer son contenu
.
Encore plus étonnant, malgré les quelques bugs, ses critiques étaient plutôt positives. Ce dernier ne crachait pas sur MindsEye et appréciait même l'expérience. Un choix dont très étonnant de censurer sa vidéo, étant donné que les répercussions seront forcément négatives pour le studio, avec un message déjà plus de 200 000 fois.
Pour le moment, Retro Game Future n'a pas encore obtenu de retour de la part de Build A Rocket Boy
, mais ce dernier ne souhaite pas se laisser faire. Il a indiqué qu'il allait se battre jusqu'au bout pour faire valoir ses droits. En attendant, vous pouvez le soutenir en relayant son tweet ou sa vidéo expliquant le problème, et le suivre sur YouTube
.
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