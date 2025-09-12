Metroid Prime 4 : Sa date de sortie enfin confirmée ainsi que 3 Amiibos exclusifs

Après de longues semaines d'attente, Nintendo a dévoilé la date de sortie de Metroid Prime 4. D'ailleurs, Samus Aran devrait se glisser sons de nombreux sapins cette année.
Exclusivité de la Nintendo Switch 2 annoncée de longue date, Metroid Prime 4
s'est montré à plusieurs reprises depuis la révélation de la console en avril dernier. Si plusieurs images de gameplay ont été partagées, une grande information manquait à l'appel : la date de sortie du titre.
Ce silence a quelque peu dérouté les joueurs car Nintendo aime annoncer plusieurs mois à l'avance les jeux pour laisser suffisamment de temps aux précommandes.
Ces dernières semaines, les indices suggérant une sortie toute proche se multipliaient, avec notamment les classifications du jeu dans plusieurs pays
. Mais lors du Nintendo Direct du 12 septembre 2025, la grande nouvelle est tombée. Metroid Prime 4 sera disponible avant Noël et pourrait bien booster les ventes de la Nintendo Switch 2 pour l'occasion.
Un lancement à quelques jours de Noël pour Metroid Prime 4
La quatrième aventure de Samus Aran sera jouable sur Nintendo Switch 2 dès le 4 décembre 2025
. Les plus patients pourront donc ajouter le titre à leur liste de souhaits au Père Noël. En complément de cette révélation, un nouveau trailer a été partagé. Les joueurs peuvent y voir Samus piloter une moto.
Rappelant celles des films TRON, elle semble posséder un boost de vitesse, une sorte de disque de combat et d'autres mécaniques uniques. Lors des sessions de pilotage, le jeu passera en vue à la troisième personne
, permettant aux joueurs de mieux se repérer.
Avec cette monture mécanique, la chasseuse de primes pourra se déplacer dans un environnement assez vaste. Cette nouvelle séquence montre notamment un désert, d'étranges tours noires et des grottes magmatiques.
Trois Amiibos à collectionner pour l'occasion
Les amateurs de figurines interactives ne seront pas oubliés car Nintendo a annoncé l'arrivée de 3 Amiibos dérivés du jeu. Les deux premiers seront lancés le 6 novembre 2025,
soit un mois avant la sortie officielle de Metroid Prime 4. Les figurines en question sont à l'effigie de Samus en posture d'attaque et de la chasseuse sur sa nouvelle moto. Quant au troisième Amibbo de la série, il sera disponible le jour de la sortie du jeu et représente l'un des personnages de ce nouvel opus : Sylux.
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