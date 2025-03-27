Metroid Prime 4 Beyond : Une nouvelle vidéo de gameplay spectaculaire dévoilée lors du Nintendo Direct

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 mars 2025 à 16h35
Nintendo relance enfin les attentes autour de Metroid Prime 4 Beyond. Une bande-annonce impressionnante révèle des pouvoirs inédits.
Metroid Prime 4 Beyond : Une nouvelle vidéo de gameplay spectaculaire dévoilée lors du Nintendo Direct
Le très attendu Metroid Prime 4 Beyond est bel et bien vivant. Lors du récent Nintendo Direct de mars 2025, Nintendo a présenté une toute nouvelle séquence de gameplay, confirmant au passage une sortie toujours prévue cette année.

Samus reprend du service face aux Pirates de l'espace

Cette nouvelle bande-annonce a dévoilé plusieurs éléments prometteurs qui devraient réjouir les fans de la chasseuse de primes Samus Aran. On découvre notamment la planète inédite Viewros, terrain d'action principal de cette aventure, riche en environnements variés et hostiles. Parmi les nouveautés mises en avant, on retient particulièrement l'ajout spectaculaire de pouvoirs psychiques. Grâce à ces capacités inédites, Samus peut désormais manipuler certains éléments du décor, promettant ainsi des énigmes renouvelées et une expérience de jeu encore plus immersive.

Miniature vidéo

Des nouveautés ambitieuses malgré la fin de vie de la Switch

Bien que la Nintendo Switch approche désormais de la fin de son cycle, Metroid Prime 4 Beyond affiche une réalisation particulièrement soignée, démontrant que la console hybride a encore de la ressource. Entre une direction artistique fidèle à la série, une bande-son techno entraînante et une action rythmée, cette nouvelle présentation confirme que Retro Studios maîtrise toujours autant sa formule. La vidéo laisse également entrevoir :
  • Des armes inédites pour enrichir le gameplay.
  • Des environnements visuellement impressionnants malgré les limites techniques.
  • Une atmosphère fidèle à l'identité de la franchise Metroid.

Une sortie confirmée pour 2025, mais sans précision

metroid-prime4
Si cette bande-annonce rassure sur l'état d'avancement du projet, Nintendo n'a toutefois pas encore communiqué de date de sortie précise, se contentant d'un simple « Sortie en 2025 ». Le mystère demeure donc autour du lancement exact du jeu, laissant espérer de nouvelles révélations dans les prochains mois. Une sortie conjointe sur Switch et Siwtch 2 est très probable.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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