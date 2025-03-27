Nintendo Direct : Toutes les annonces de l'événement de mars 2025

Nintendo a organisé une petite conférence ce 27 mars 2025 dans le but de mettre en avant certains des prochains jeux qui arriveront cette année sur la Nintendo Switch. Découvrez toutes les annonces alléchantes.

Résumé du Nintendo Direct 27 mars 2025

Annonce de Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake (2025)

(2025) No Sleep for Kaname Date - 25 juillet 2025

- 25 juillet 2025 Raidou The Mystery of The Soulless Army Remastered - 19 juin 2025

- 19 juin 2025 Shadow Labyrinth - 18 juillet 2025

- 18 juillet 2025 Patapon 1+2 Replay - 11 juillet 2025

- 11 juillet 2025 Story of Seasons Grand Bazaar - 27 août 2025

- 27 août 2025 Metroid Prime 4 Beyond Nouvelle bande-annonce pour l'un des jeux les plus attendus sur Nintendo Switch. Sortie toujours prévue en 2025.

Disney Vilains Café Enchanté (Sortie aujourd'hui)

(Sortie aujourd'hui) Witchbrook - Hiver 2025

- Hiver 2025 The Eternal Life of Goldman - Hiver 2025

- Hiver 2025 Gradius Origins - 7 août

- 7 août Rift of the Necrodancer - (Sortie aujourd'hui)

- (Sortie aujourd'hui) Tamagotchi Plaza - 27 juin 2025

- 27 juin 2025 Pokémon Legends: Z-A Nouvelle bande-annonce pour la prochaine entrée dans la licence Pokémon.

Rhythm Heaven Groove - 2026

- 2026 High on Life - 06 mai 2025

- 06 mai 2025 Star Overdrive - 10 Avril 2025

- 10 Avril 2025 The Wandering Village - 17 juillet 2025

- 17 juillet 2025 King of Meat - 2025

- 2025 Lou's Lagon - Été 2025

- Été 2025 Fantasy Life i : La voleuse de temps - 21 mai 2025

- 21 mai 2025 SaGa Frontier 2 Remastered HD (sortie aujourd'hui)

(sortie aujourd'hui) Monument Valley 1 et 2 (15 avril)

(15 avril) Monument Valley 3 - Éte 2025

- Éte 2025 Everybody's Golf Hot Shots - 2025

- 2025 MARVEL Cosmic Invasion - Hiver 2025

- Hiver 2025 L'ultime annonce a été consacrée à TomoDachi Life : Une vie de rêve, prévu pour 2026

La société japonaise fait le point sur les jeux avant une présentation complète de la Nintendo Switch 2 début avril.Ici, il n'est question que de jeux qui sortiront, a minima, sur la première Switch d'ici quelques mois. Que ce soit des annonces, de nouvelles bandes-annonces ou des dates de sorties, retrouvez tout ce qui a fait partie duSi vous souhaitez tout revoir en vidéo, voici la rediffusion du Nintendo Direct de mars 2027 :