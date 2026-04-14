Zelda : Le film a officiellement terminé son tournage

Le film Zelda a, désormais, mis fin à son tournage et entre en post-production, avant sa sortie en 2027.

Comme vous le savez probablement déjà, la licence The Legend of Zelda va avoir le droit à une adaptation en film, qui mettra en scène Bo Bragason (Princesse Zelda) et Benjamin Evan Ainsworth (Link). D'ailleurs, une excellente nouvelle concernant le film Zelda a été récemment partagée.





Le tournage du film Zelda a pris fin



En effet, au cours de l'événement CinemaCon 2026, Sony Pictures a indiqué que le tournage du film Zelda en Nouvelle-Zélande est désormais terminé. Pour rappel, celui-ci avait démarré au cours du mois de novembre 2025. Ainsi, cette nouvelle étape signifie que ladite adaptation cinématographique entre désormais en post-production. Cette phase devrait durer un peu plus d'un an, étant donné que la date de sortie du film Zelda est fixée au mois de mai 2027, après un léger report.



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Une arrivée sur Netflix par la suite pour le film Zelda

Reste à savoir quand nous aurons le droit à un premier trailer présentant le film Zelda, qui est très attendu par les fans de la licence. Évidemment, dès que cela sera le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.



Au cours du mois de janvier 2026, nous apprenions une bonne nouvelle : après son passage dans les salles obscures, le film Zelda, qui est réalisé par Wes Ball (la trilogie Le Labyrinthe, La Planète des singes : Le Nouveau Royaume), se rendra disponible sur la plateforme Netflix, et ce, en exclusivité.



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C'est Nintendo qui avait partagé cette information, sans pour autant dévoiler de date de sortie précise. Il y a fort à parier qu'il faudra, tout de même, attendre plusieurs mois après la sortie du film Zelda au cinéma.