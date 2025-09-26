Megabonk est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 septembre 2025 à 18h58
De nombreuses personnes se demandent s'il est possible de jouer en ligne avec des amis à Megabonk. Nous vous donnons la réponse.
Megabonk est-il multijoueur et/ou coopératif ?
Disponible depuis le mois de septembre 2025 et très belle surprise puisqu'il est l'un des jeux les plus populaires à sa sortie, avec une campagne marketing très timide et développé par une seule et unique personne, Megabonk. De nombreux joueurs se sont lancés dans le roguelike, et semblent apprécier l'expérience, en témoignent ses notes sur Steam. Néanmoins, une partie de la communauté se demande si Megabonk est multijoueur ou coopératif, pour jouer avec des amis

Megabonk est-il multijoueur et/ou coopératif ?

megabonk-multi
Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps, puisque la réponse à cette question est non, Megabonk n'est ni coopératif, ni multijoueur. Le titre de vedinad est, pour le moment 100 % solo et ne possède aucune dimension multijoueur. C'est d'ailleurs très souvent le cas pour les roguelike du genre, qui s'inspirent du succès planétaire Vampire Survivors, qui sont pensés pour être joués en solo, dans le but de profiter pleinement de cette expérience. 

D'ailleurs, vous pouvez le constater sur la plateforme Steam, où seule la mention Solo est présente dans le descriptif des caractéristiques de jeu.

megabonk-solo-coop-multi

Megabonk deviendra-t-il multijoueur à l'avenir ?

Bien qu'une partie de la communauté aimerait jouer à Megabonk à plusieurs, il n'y a pour le moment aucun mode coopératif, ni multijoueur de prévu par le développeur. Cela pourrait toutefois changer à l'avenir, d'ici quelques mois, si la demande est toujours présente. Il n'est pas impossible non plus qu'un mod permette d'y jouer à plusieurs, même si l'expérience ne sera pas parfaite.

Miniature vidéo

En sachant que Vampires Survivors, qui est l'une des inspirations de Megabonk, a finalement implanté un système de coopération locale, il est possible que vedinad suive ce chemin, un jour. Mais cela prendra plusieurs mois, si ce n'est plus. Profitons d'abord de l'expérience en solo, qui est très addictive et réussie.

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En attendant, rappelons que Megabonk est disponible uniquement sur Steam, pour la somme de 9,75 €. Vous pouvez consulter nos autres guides pour progresser plus rapidement, notamment sur comment débloquer plus de slots d'armes et de tomes.
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commentaire (1)

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Solo (invité) Le 29/09/2025 à 11:27

Je vois pas l'intérêt du multijoueur c'est bien mieux en solo oui, sinon ça perd tout son intérêt