Megabonk continue d'exploser les compteurs, et confirme l'amour des joueurs pour les jeux indés

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 octobre 2025 à 17h59
2025 confirme la domination pour les studios indépendants. Avec le succès fulgurant de Megabonk, huit jeux indés ont désormais franchi la barre des 100 000 joueurs simultanés sur Steam, un record historique.
Megabonk continue d'exploser les compteurs, et confirme l'amour des joueurs pour les jeux indés
L'année 2025 restera sans doute comme l'une des plus importantes pour le jeu indépendant. Après le succès de titres comme PEAK, R.E.P.O. ou Schedule I, un nouveau phénomène vient d'entrer dans la légende : Megabonk. Il s'agit d'un roguelike 3D délirant façon Vampire Survivors, qui ne cesse d'attirer de nouveaux joueurs depuis sa sortie mi-septembre. Il vient d'atteindre 117 000 joueurs simultanés sur Steam, dépassant des mastodontes comme Call of Duty, Borderlands 4 ou encore Marvel Rivals.

Megabonk, la nouvelle sensation virale sur Steam

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Sorti le 18 septembre 2025, Megabonk s'est rapidement imposé comme un succès surprise. En seulement deux semaines, le jeu s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires, récoltant plus de 19 803 évaluations positives pour un score de 94 %. Son concept simple mais addictif a conquis les joueurs du monde entier.

Le créateur du jeu, connu sous le pseudonyme vedinad, a célébré ce succès avec un nouveau tweet plein d'humour sur X :
6e jeu le plus joué sur Steam aujourd'hui, je vais pouvoir manger des spaghettis avec du fromage EXTRA ce soir. 
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Une année record pour les jeux indépendants

Selon les données de SteamDB, huit jeux indépendants ont dépassé la barre symbolique des 100 000 joueurs simultanés en 2025, un record absolu. Parmi eux, on retrouve des valeurs sûres comme Hollow Knight: Silksong, Hades 2 et Deltarune, mais aussi plusieurs surprises telles que Peak, Schedule I, REPO ou Bongo Cat.

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Le précédent record datait de 2016, avec sept titres avec en tête d'affiche Stardew Valley, Human: Fall Flat ou Don't Starve Together.

Les indés plus puissants que jamais

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Cette explosion du nombre de succès indépendants illustre la montée en puissance du mid-market, souvent appelé double-A. En juillet, près de 40 % des meilleurs lancements Steam provenaient déjà de studios indépendants ou semi-indépendants. Des jeux comme Clair Obscur: Expedition 33 ou Kingdom Come: Deliverance 2 ont contribué à cette vague, tout en confirmant que l'innovation et la créativité peuvent rivaliser avec les productions à gros budget.

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En attendant de voir si cette fin d'année 2025 nous offre d'autres surprises, rappelons que Megabonk est actuellement disponible sur PC, par l'intermédiaire de Steam. Retrouvez nos différents guides, notamment comment débloquer tous les personnages.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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