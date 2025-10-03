Megabonk : Comment débloquer toutes les armes ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 octobre 2025 à 19h04
Retrouvez tout ce qu'il faut savoir pour débloquer toutes les armes dans Megabonk, et ainsi pouvoir construire le meilleur build possible.
Megabonk : Comment débloquer toutes les armes ?
Comme dans tous les jeux de type roguelike, vous n'aurez pas accès à toutes les armes au début de votre aventure Megabonk. Il faudra les débloquer petit à petit, en effectuant certaines actions sur le champ de bataille, parfois faciles, parfois bien plus complexes, comme c'est le cas pour débloquer les personnages. Ainsi, si vous ne savez pas comment débloquer telle ou telle arme dans Megabonk, ce guide est fait pour vous.

Débloquer toutes les armes dans Megabonk

debloquer-arme-megabonk
Armes Comment la débloquer ?
Marcheur de feu Disponible dès le début du jeu
L'épée Disponible dès le début du jeu
Bâton de foudre Disponible dès le début du jeu
Bâton de feu Disponible dès le début du jeu
Chunkers Disponible dès le début du jeu
L'os Disponible dès le début du jeu
L'arc Disponible dès le début du jeu
Le revolver Tuer 7 500 ennemis
L'égide Tuer 5 000 ennemis avec Sir Oofie
Bananarang Trouver la banane cachée dans la Forêt
Aura Ne pas subir de dégâts pendant 2 minutes
La hache Tuer 2 000 ennemis avec l'épée
Space Nouille Compléter le Désert au niveau 2 avec Tony McFusée
Fusil de Sniper Atteindre le niveau 10 avec le Tome de précision
Rocket vagabonde Tuer 15 000 ennemis en tant que CL4NK
Fusil à pompe 5 % de chance de le trouver en détruisant un Tumbleweed au Désert niveau 2
Mines Tuer 7 500 ennemis avec la Rocket Vagabonde
Dague sans fil Atteindre le niveau 15 avec Bâton de foudre
Marcheur de gel Geler 1 000 ennemis avec le glaçon
Tornade Charger un sanctuaire de recharge lors d'une tempête de sable dans le Désert
Déxécuteur Tuer 12 500 ennemis avec l'Épée
Magie de sang Atteindre le niveau 12 avec le Tome sanglant
Trou noir Atteindre le niveau 10 avec le Tome de recul
Fiole empoisonnée Tuer Giga scorpion dans le Désert trois fois
Katana 5 % de chance de le trouver en cassant un Tumbleweed dans le Désert
Souffle du dragon Tuer 1 000 Fantasmoiche en tant que Renard dans le Désert
Dés Atteindre le niveau 212 avec le Tome de chance
Épée du héros Battre un bos du niveau sans ramasser d'objets, de bonus ni utiliser de sanctuaire
Épée corrompue Obtenir un Time Maudit au niveau 20 en moins de 10 minutes

Notez qu'il faut en plus dépenser des pièces d'argent pour mettre la main sur ces armes, mais vous devriez normalement en avoir assez en stock pour les obtenir. Sinon, relancez une run et cela devrait faire l'affaire, puisqu'ils ne coûtent pas très cher.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Megabonk reste disponible sur PC, via Steam. Nous vous expliquons aussi comment avoir plus d'emplacements pour vos armes et vos tomes, pour être plus puissant.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Megabonk se dote d'une mise à jour massive, avec un carte, un personnage et bien plus
Megabonk 15 décembre 2025

Megabonk se dote d'une mise à jour massive, avec un carte, un personnage et bien plus

De nombreuses choses viennent d'être ajoutées dans Megabonk, permettant découvrir une carte, un personnage, une arme et bien d'autres choses.
Megabonk est finalement nommé aux Game Awards, grâce aux joueurs
Megabonk 02 décembre 2025

Megabonk est finalement nommé aux Game Awards, grâce aux joueurs

Alors que son créateur avait décliné une nomination prestigieuse par souci d'éthique, le jeu Megabonk revient dans la course par la grande porte. Les fans se sont mobilisés massivement pour l'imposer dans la catégorie Choix des joueurs, créant une situation inédite aux Game Awards.
La mise à jour d'Halloween a disparu… mais Megabonk prépare un énorme cadeau
Megabonk 25 novembre 2025

La mise à jour d'Halloween a disparu… mais Megabonk prépare un énorme cadeau

Devenu l'une des surprises incontournables de la scène indépendante en 2025, le titre s'est imposé grâce à sa boucle de gameplay frénétique. Alors que la communauté attendait de pied ferme du nouveau contenu pour Halloween, le rendez-vous a été manqué. Une absence qui, loin d'être un abandon, dissimule en réalité une ambition revue à la hausse pour l'avenir du jeu.

commentaire (0)