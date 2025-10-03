Megabonk : Comment débloquer toutes les armes ?

Megabonk se dote d'une mise à jour massive, avec un carte, un personnage et bien plus
De nombreuses choses viennent d'être ajoutées dans Megabonk, permettant découvrir une carte, un personnage, une arme et bien d'autres choses.
|Armes
|Comment la débloquer ?
|Marcheur de feu
|Disponible dès le début du jeu
|L'épée
|Disponible dès le début du jeu
|Bâton de foudre
|Disponible dès le début du jeu
|Bâton de feu
|Disponible dès le début du jeu
|Chunkers
|Disponible dès le début du jeu
|L'os
|Disponible dès le début du jeu
|L'arc
|Disponible dès le début du jeu
|Le revolver
|Tuer 7 500 ennemis
|L'égide
|Tuer 5 000 ennemis avec Sir Oofie
|Bananarang
|Trouver la banane cachée dans la Forêt
|Aura
|Ne pas subir de dégâts pendant 2 minutes
|La hache
|Tuer 2 000 ennemis avec l'épée
|Space Nouille
|Compléter le Désert au niveau 2 avec Tony McFusée
|Fusil de Sniper
|Atteindre le niveau 10 avec le Tome de précision
|Rocket vagabonde
|Tuer 15 000 ennemis en tant que CL4NK
|Fusil à pompe
|5 % de chance de le trouver en détruisant un Tumbleweed au Désert niveau 2
|Mines
|Tuer 7 500 ennemis avec la Rocket Vagabonde
|Dague sans fil
|Atteindre le niveau 15 avec Bâton de foudre
|Marcheur de gel
|Geler 1 000 ennemis avec le glaçon
|Tornade
|Charger un sanctuaire de recharge lors d'une tempête de sable dans le Désert
|Déxécuteur
|Tuer 12 500 ennemis avec l'Épée
|Magie de sang
|Atteindre le niveau 12 avec le Tome sanglant
|Trou noir
|Atteindre le niveau 10 avec le Tome de recul
|Fiole empoisonnée
|Tuer Giga scorpion dans le Désert trois fois
|Katana
|5 % de chance de le trouver en cassant un Tumbleweed dans le Désert
|Souffle du dragon
|Tuer 1 000 Fantasmoiche en tant que Renard dans le Désert
|Dés
|Atteindre le niveau 212 avec le Tome de chance
|Épée du héros
|Battre un bos du niveau sans ramasser d'objets, de bonus ni utiliser de sanctuaire
|Épée corrompue
|Obtenir un Time Maudit au niveau 20 en moins de 10 minutes
commentaire (0)