Megabonk : Comment débloquer toutes les armes ?

La mise à jour d'Halloween a disparu… mais Megabonk prépare un énorme cadeau

Devenu l'une des surprises incontournables de la scène indépendante en 2025, le titre s'est imposé grâce à sa boucle de gameplay frénétique. Alors que la communauté attendait de pied ferme du nouveau contenu pour Halloween, le rendez-vous a été manqué. Une absence qui, loin d'être un abandon, dissimule en réalité une ambition revue à la hausse pour l'avenir du jeu.