Mecha BREAK étonne les joueurs avec un lancement imminent

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 07 juin 2025 à 09h42
Lors du Summer Game Fest, Mecha BREAK a fait sensation. En plus d'un trailer explosif, le titre a dévoilé sa date de sortie et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'attente sera de courte durée.
Mecha BREAK étonne les joueurs avec un lancement imminent
En février 2025, il avait marqué les esprits en devenant le jeu le plus populaire du Steam NEO Fest. Prisé par les amateurs de robots géants, Mecha BREAK n'avait pas de date de sortie définitive avant la diffusion du Summer Game Fest. Mais les Striker BREAK ont marqué les esprits pendant la conférence avec un trailer digne d'un blockbuster estival et l'information tant attendue par celles et ceux qui avaient adoré la démo de février.

Mecha BREAK lancé juste à temps pour le début des vacances d'été

Dans une bande-annonce épique, le titre dévoile son scénario impliquant un cataclysme mondial, la découverte d'un mystérieux minerai et une pollution incontrôlable qui menace les dernières zones habitables. Mais au milieu de ce chaos, un espoir subsiste. Prenez les commandes d'un imposant robot géant et rejoignez les rangs de l'organisation S.H.A.D.O.W pour renverser le cours de l'histoire. 

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La bande-annonce riche en explosions, en missiles et en armures dignes des meilleurs animes du genre avait déjà de quoi séduire les amateurs de robots géants. Mais dans les dernières secondes, Amazing Seasun Games annonce que Mecha BREAK sortira officiellement le 1er juillet prochain. 

Trois modes de jeu et des possibilités de personnalisation très poussées pour votre robot géant

Rappelons que Mecha BREAK proposera aux pilotes trois modes de jeu impliquant le pilotage de robots géants : des affrontements en 3v3, un mode d'extraction en JcJcE ainsi que des batailles en 6v6. Entre deux missions, vous pourrez vous rendre à l'atelier pour personnaliser votre mecha en modifiant son apparence, son équipement et bien plus encore. 

Miniature vidéo

Mecha BREAK sera disponible uniquement sur PC et sur consoles Xbox Series à son lancement. Cependant, il pourrait arriver sur PlayStation 5 par la suite. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés si cela se confirme.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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