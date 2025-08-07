Mecha BREAK a perdu plus de 90 % de ses joueurs en quelques semaines

Malgré une démo plébiscitée et un lancement très récent, les robots de Mecha BREAK sont victimes d'une chute vertigineuse de popularité. Mais quelles sont les raisons derrière cette baisse importante du nombre de joueurs actifs ?
Avec ses combats de robots géants et ses modes de jeu multijoueur, Mecha BREAK avait fait forte impression en février dernier pendant le Steam NEO Fest
. Suite à cette première découverte, l'engouement des amateurs de mecha n'a cessé de grimper jusqu'aux débuts officiels du jeu. Lancé le 2 juillet 2025, le titre free-to-play d'Amazing Seasun Games
avait réuni plus de 132 000 joueurs ce même jour. Mais un mois après, Mecha BREAK est complètement boudé sur Steam.
Mecha BREAK victime d'une grande dégringolade à cause d'avis mitigés
Pendant les jours suivant son moisniversaire, Mecha BREAK
a peiné à dépasser les 12 000 joueurs actifs quotidiens
. Mais si la frénésie du lancement peut justifier une petite baisse du nombre d'utilisateurs journaliers, un autre facteur a impacté ce désintérêt du public : les évaluations globales du jeu.
À l'heure où ces lignes sont rédigées, Mecha BREAK possède une évaluation globale moyenne sur un total de plus de 22 000 avis
partagés. Mais si certains le comparent à un « Armored Core free to play avec de bons graphismes et de bons robots majoritairement gratuits
», d'autres lui reprochent son manque d'objectifs clairs, son système de progression bancal, des temps d'attente trop longs lors du matchmaking et de gros problèmes d'équilibrage
entre les mechas.
Les prochains contenus du titre impactés par cette baisse drastique du nombre de joueurs ?
Si Mecha BREAK est encore assez récent, il est peu probable que cette fuite massive des joueurs ait une influence sur ses contenus futurs. En effet, le titre est free-to-play mais propose une multitude de microtransactions, de contenus saisonniers et d'objets cosmétiques pour inciter les pilotes de robots géants à rester en jeu et à dépenser quelques euros. Il faut attendre les prochaines mises à jour pour voir si ces nouveaux éléments peuvent séduire le public.
Par le passé, des jeux ayant connu des baisses de fréquentation importantes ont réussi à se relever, comme ce fut le cas de Fallout 76. Néanmoins, un nombre trop faible de joueurs peut avoir l'effet inverse et entrainer une fermeture précipitée des serveurs, comme ce fut le cas avec Concord. Mais lequel de ces scénarios décidera du futur de Mecha BREAK ? Réponse dans les prochaines semaines…
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