Mecha BREAK a perdu plus de 90 % de ses joueurs en quelques semaines



le 07 août 2025 à 12h35 Publié par Justine Manchuelle le 07 août 2025 à 12h35

Malgré une démo plébiscitée et un lancement très récent, les robots de Mecha BREAK sont victimes d'une chute vertigineuse de popularité. Mais quelles sont les raisons derrière cette baisse importante du nombre de joueurs actifs ?