Mecha BREAK sort-il sur PS5 ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 juillet 2025 à 14h59
Certains joueurs et joueuses se demandent si une version PS5 de Mecha BREAK est prévue. Nous vous apportons la réponse.
Mecha BREAK sort-il sur PS5 ?
Développé mais aussi édité par Amazing Seasun Games, Mecha BREAK a débarqué, au début du mois de juillet 2025, sur diverses plateformes de jeu. D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté s'interrogent à ce sujet et se demandent, ainsi, si Mecha BREAK arrive sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.

Mecha BREAK sort-il sur PS5 ?

mecha-break-visuel-ennemi
Rappelons, avant tout, que Mecha BREAK est actuellement disponible sur deux plateformes distinctes, c'est-à-dire sur PC ainsi que sur Xbox Series. Comme vous l'aurez compris, à l'heure où nous écrivons ces lignes, le jeu de tir multijoueur d'Amazing Seasun Games n'est pas sur la dernière console de Sony/PlayStation. Pour autant, ce portage semble être prévu.

En effet, peu de temps avant le lancement du jeu, les développeurs de chez Amazing Seasun Games ont répondu à une question d'un utilisateur Twitter/X, via le compte du titre, à propos d'une potentielle version PS5 pour le soft. Le studio a alors indiqué que de plus amples informations concernant le portage PS5 de Mecha Break seront révélées un peu plus tard au cours de cette année 2025. Ainsi, il semblerait bien que Mecha BREAK va débarquer sur PS5, à l'avenir. Néanmoins, nous ne savons pas encore quand précisément, à ce jour.
Évidemment, dès que de nouveaux détails concernant la sortie de Mecha BREAK sur PS5 auront été révélés, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de mettre à jour cet article, afin que vous ayez toutes les dernières informations à ce sujet.

mecha-break-visuel-combat
En guise de conclusion, rappelons que Mecha BREAK est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC (via Steam) ainsi que sur Xbox Series. Le jeu de tir multijoueur d'Amazing Seasun Games est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Mecha BREAK a perdu plus de 90 % de ses joueurs en quelques semaines
Mecha BREAK 07 août 2025

Mecha BREAK a perdu plus de 90 % de ses joueurs en quelques semaines

Malgré une démo plébiscitée et un lancement très récent, les robots de Mecha BREAK sont victimes d'une chute vertigineuse de popularité. Mais quelles sont les raisons derrière cette baisse importante du nombre de joueurs actifs ?
Mecha BREAK Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?
Mecha BREAK 02 juillet 2025

Mecha BREAK Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Le Steam Deck, qui rencontre un véritable succès depuis son lancement, est très souvent plébiscité par les joueurs mais peut-il faire tourner, comme il se doit, Mecha BREAK ? Nous vous apportons la réponse.
Mecha BREAK est-il cross-play et cross-progression ?
Mecha BREAK 02 juillet 2025

Mecha BREAK est-il cross-play et cross-progression ?

Si vous vous demandez si Mecha BREAK est cross-play ainsi que cross-progression, sachez que nous vous partageons la réponse.

commentaire (0)