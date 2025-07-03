Certains joueurs et joueuses se demandent si une version PS5 de Mecha BREAK est prévue. Nous vous apportons la réponse.

Mecha BREAK sort-il sur PS5 ?

we'll have more info about the PlayStation version later in the year. — Mecha BREAK (@MechaBREAK) July 1, 2025

Développé mais aussi édité par Amazing Seasun Games,a débarqué, au début du mois de juillet 2025, sur diverses plateformes de jeu. D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté s'interrogent à ce sujet et se demandent, ainsi,Rappelons, avant tout, queest actuellement disponible sur deux plateformes distinctes, c'est-à-dire sur PC ainsi que sur Xbox Series. Comme vous l'aurez compris, à l'heure où nous écrivons ces lignes, le jeu de tir multijoueur d'Amazing Seasun Games n'est pas sur la dernière console de Sony/PlayStation. Pour autant, ce portage semble être prévu.En effet, peu de temps avant le lancement du jeu, les développeurs de chez Amazing Seasun Games ont répondu à une question d'un utilisateur Twitter/X, via le compte du titre, à propos d'une potentielle version PS5 pour le soft. Le studio a alors indiqué que de plus amples informations concernantseront révélées un peu plus tard au cours de cette année 2025. Ainsi,. Néanmoins, nous ne savons pas encore quand précisément, à ce jour.Évidemment, dès que de nouveaux détails concernant la sortie deauront été révélés, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de mettre à jour cet article, afin que vous ayez toutes les dernières informations à ce sujet.En guise de conclusion, rappelons queest à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC (via Steam) ainsi que sur Xbox Series. Le jeu de tir multijoueur d'Amazing Seasun Games est free-to-play, soit gratuit.