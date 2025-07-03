Certains joueurs et joueuses se demandent si une version PS5 de Mecha BREAK est prévue. Nous vous apportons la réponse.
Développé mais aussi édité par Amazing Seasun Games, Mecha BREAK
a débarqué, au début du mois de juillet 2025, sur diverses plateformes de jeu. D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté s'interrogent à ce sujet et se demandent, ainsi, si Mecha BREAK arrive sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5
.
Mecha BREAK sort-il sur PS5 ?
Rappelons, avant tout, que Mecha BREAK
est actuellement disponible sur deux plateformes distinctes, c'est-à-dire sur PC ainsi que sur Xbox Series. Comme vous l'aurez compris, à l'heure où nous écrivons ces lignes, le jeu de tir multijoueur d'Amazing Seasun Games n'est pas sur la dernière console de Sony/PlayStation. Pour autant, ce portage semble être prévu.
En effet, peu de temps avant le lancement du jeu, les développeurs de chez Amazing Seasun Games ont répondu à une question d'un utilisateur Twitter/X, via le compte du titre, à propos d'une potentielle version PS5 pour le soft. Le studio a alors indiqué que de plus amples informations concernant le portage PS5 de Mecha Break
seront révélées un peu plus tard au cours de cette année 2025. Ainsi, il semblerait bien que Mecha BREAK va débarquer sur PS5, à l'avenir
. Néanmoins, nous ne savons pas encore quand précisément, à ce jour.
Évidemment, dès que de nouveaux détails concernant la sortie de Mecha BREAK sur PS5
auront été révélés, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de mettre à jour cet article, afin que vous ayez toutes les dernières informations à ce sujet.
En guise de conclusion, rappelons que Mecha BREAK
est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC (via Steam) ainsi que sur Xbox Series. Le jeu de tir multijoueur d'Amazing Seasun Games est free-to-play, soit gratuit.
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