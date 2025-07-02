Mecha BREAK Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Le Steam Deck, qui rencontre un véritable succès depuis son lancement, est très souvent plébiscité par les joueurs mais peut-il faire tourner, comme il se doit, Mecha BREAK ? Nous vous apportons la réponse.

Est-il possible de jouer à Mecha BREAK sur le Steam Deck ?

Mecha BREAK is now verified on Steam Deck! pic.twitter.com/Jusco5FnpN — Mecha BREAK (@MechaBREAK) July 1, 2025

Disponible depuis le début du mois de juillet 2025,, qui est développé ainsi qu'édité par Amazing Seasun Games, est un jeu de tir multijoueur ainsi que free-to-play. Comme pour un grand nombre de jeux, les joueurs et les joueuses se posent de multiples questions, plus ou moins évidentes, au sujet des possibilités du titre d'Amazing Seasun Games. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandentGrâce aux informations disponibles sur la page Steam du soft mais aussi à une publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous sommes en mesure d'apporter une réponse à cette question concernant. En effet, les développeurs ont précisé, sur ledit réseau social, queCette information est aussi visible sur la page Steam du jeu. Dans un encart figurant dans une colonne sur la droite, nous pouvons lire la mention « Compatible » sous « Compatibilité avec Steam Deck ». À cet endroit, il est écrit ceci : « Les tests de compatibilité avec Steam Deck de Valve indiquent que Mecha BREAK est "Compatible". Ce jeu fonctionne parfaitement sur Steam Deck avec les contrôles et l'affichage intégrés ».Comme vous l'aurez donc compris,. Cette nouvelle devrait grandement ravir les détenteurs de ladite console de Valve, et plus précisément celles et ceux qui apprécient pouvoir jouer à leurs jeux lors de déplacements ou bien tranquillement dans leur canapé.Rappelons, pour conclure, queest à retrouver sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PC ainsi que sur Xbox Series. Une version PS5 du soft devrait normalement arriver, mais nous ne savons pas encore quand.