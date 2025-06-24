Mecha BREAK : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 juin 2025 à 15h22
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Mecha BREAK.
Mecha BREAK : Les configurations PC
Le jeu de tir multijoueur et free-to-play d'Amazing Seasun Games, Mecha BREAK, doit se rendre disponible au début du mois de juillet 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, dont le PC. D'ailleurs, et comme toujours, avant de se décider, de nombreux joueurs et joueuses se demandent quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Mecha BREAK.

Configurations PC Mecha BREAK

mecha-break-visuel-combat
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Mecha BREAK, sachez qu'il convient de posséder 8 Go de mémoire pour la configuration minimale, contre 16 Go pour celle dite recommandée. Par ailleurs, selon les informations partagées sur la page Steam du soft, il faut avoir 60 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de Mecha BREAK.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Mecha BREAK ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Config minimale

  • Système d'exploitation → Windows 10 64 bits
  • Mémoire vive → 8 Go de mémoire
  • Processeur → Intel Core i5-6500, AMD Ryzen 3 1300X ou version supérieure
  • Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1650, AMD Radeon RX 570 ou version supérieure
  • DirectX Version 11
  • Réseau Connexion internet haut débit
  • Espace disque → 60 Go d'espace disque disponible
  • Note supplémentaire Pour une meilleure expérience, installez le jeu sur un SSD

Config recommandée

  • Système d'exploitation → Windows 10 64 bits
  • Mémoire vive → 16 Go de mémoire
  • Processeur → Intel Core i7-10700K, AMD Ryzen 7 5700X3D ou version supérieure
  • Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 3060, AMD Radeon RX 5700XT, Intel Arc B580 ou version supérieure
  • DirectX Version 11
  • Réseau Connexion internet haut débit
  • Espace disque → 60 Go d'espace disque disponible
  • Note supplémentaire → Pour une meilleure expérience, installez le jeu sur un SSD
Miniature vidéo

En guise de conclusion, rappelons que Mecha BREAK sera disponible à partir du 1er juillet 2025 sur plusieurs plateformes, à savoir sur PC ainsi que sur consoles Xbox Series. Le titre est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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