Mecha BREAK : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Mecha BREAK.

Configurations PC Mecha BREAK

Config minimale

Système d'exploitation → Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Mémoire vive → 8 Go de mémoire

8 Go de mémoire Processeur → Intel Core i5-6500, AMD Ryzen 3 1300X ou version supérieure

Intel Core i5-6500, AMD Ryzen 3 1300X ou version supérieure Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1650, AMD Radeon RX 570 ou version supérieure

NVIDIA GeForce GTX 1650, AMD Radeon RX 570 ou version supérieure DirectX → Version 11

Version 11 Réseau → Connexion internet haut débit

Connexion internet haut débit Espace disque → 60 Go d'espace disque disponible

60 Go d'espace disque disponible Note supplémentaire → Pour une meilleure expérience, installez le jeu sur un SSD

Config recommandée

Système d'exploitation → Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Mémoire vive → 16 Go de mémoire

16 Go de mémoire Processeur → Intel Core i7-10700K, AMD Ryzen 7 5700X3D ou version supérieure

Intel Core i7-10700K, AMD Ryzen 7 5700X3D ou version supérieure Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 3060, AMD Radeon RX 5700XT, Intel Arc B580 ou version supérieure

NVIDIA GeForce RTX 3060, AMD Radeon RX 5700XT, Intel Arc B580 ou version supérieure DirectX → Version 11

Version 11 Réseau → Connexion internet haut débit

Connexion internet haut débit Espace disque → 60 Go d'espace disque disponible

60 Go d'espace disque disponible Note supplémentaire → Pour une meilleure expérience, installez le jeu sur un SSD

Le jeu de tir multijoueur et free-to-play d'Amazing Seasun Games,, doit se rendre disponible au début du mois de juillet 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, dont le PC. D'ailleurs, et comme toujours, avant de se décider, de nombreux joueurs et joueuses se demandentComme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez qu'il convient de posséder 8 Go de mémoire pour la configuration minimale, contre 16 Go pour celle dite recommandée. Par ailleurs, selon les informations partagées sur la page Steam du soft, il faut avoir 60 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter dePour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.En guise de conclusion, rappelons quesera disponible à partir du 1er juillet 2025 sur plusieurs plateformes, à savoir sur PC ainsi que sur consoles Xbox Series. Le titre est free-to-play, soit gratuit.