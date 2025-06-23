Mecha BREAK annonce une pluie de nouveautés, dont une Saison zéro



le 23 juin 2025 à 17h55 Publié par Justine Manchuelle le 23 juin 2025 à 17h55

À quelques jours de son lancement, Mecha BREAK a eu droit à une longue présentation pour dévoiler son contenu et donner envie aux pilotes de Strikers de foncer dans la bataille.