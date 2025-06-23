Mecha BREAK annonce une pluie de nouveautés, dont une Saison zéro

À quelques jours de son lancement, Mecha BREAK a eu droit à une longue présentation pour dévoiler son contenu et donner envie aux pilotes de Strikers de foncer dans la bataille.
Amazing Season Games, créateur de Mecha BREAK
, prépare en grandes pompes le lancement du titre. Très apprécié pendant le Steam NEO Fest, le jeu compte bien vous transporter dans une univers chaotique où les robots géants appelés Strikers dominent le ciel et se lancent dans des combats aussi épiques que dangereux. Pour convaincre le plus grand nombre avant ses débuts officiels, le titre a eu droit à une présentation de 2 heures donnant de nombreuses informations sur son contenu
.
De nouveaux robots géants dévoilés et des aperçus vidéo disponibles sur la chaîne YouTube de Mecha BREAK
Le premier détail marquant de ce showcase est la présentation de 2 nouveaux Strikers
, alias les robots géants que vous pourrez piloter dans Mecha BREAK. Ces derniers se nomment Serenith et Stellari
et l'événement a permis de découvrir en images leurs apparences respectives, leurs caractéristiques techniques et leurs attaques. Au total, 9 Strikers sont donc déjà connus. Mais il est probable que de nouveaux robots arrivent dans les prochaines semaines ou restent secrets jusqu'à l'ouverture du hangar dans quelques jours.
Trois modes de jeu et une saison zéro confirmées pour le lancement du titre
Pendant le Summer Game Fest, une vidéo a conformé l'existence de 3 modes de jeux différents dans Mecha Break : Operation VERGE (le mode principal avec des affrontements en 6v6), un mode Arène en 3v3 et Mashmak, le mode PvPvE.
Mais la présentation a permis de découvrir ces derniers dans des extraits bourrés d'action, de vrilles et de combats titanesques. Mecha BREAK partagera également un point commun avec Marvel Rivals
: une saison zéro qui accompagnera les débuts du titre. Celle-ci proposera un événement global ainsi qu'une arme saisonnière inédite à récupérer
.
Si vous souhaitez découvrir en images tout ce qui a été dévoilé pendant cette présentation et celle du livestream de la saison 0, vous pourrez les découvrir en détail dans les prochains jours sur la chaîne YouTube officielle du jeu
. Enfin, rappelons que Mecha BREAK est un titre free-to-play qui sera disponible à partir du 1er juillet 2025
sur PC et consoles Xbox Series.
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