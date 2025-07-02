Mecha BREAK est-il cross-play et cross-progression ?

Si vous vous demandez si Mecha BREAK est cross-play ainsi que cross-progression, sachez que nous vous partageons la réponse.

Mecha BREAK est-il cross-play ?

Mecha BREAK est-il cross-progression ?

Le jeu de tir d'Amazing Seasun Games,, est arrivé sur diverses plateformes de jeu. Disposant d'une forte dimension multijoueur, de nombreuses personnes au sein de la communauté comptent bien y jouer avec leur(s) ami(s). D'ailleurs, certains joueurs et joueuses se demandentRappelons, avant tout, que la fonctionnalitépermet aux joueurs, venant de différentes plateformes, de profiter ensemble d'un jeu. Celle-ci est souvent disponible dès le lancement d'un titre ou est intégrée, via une mise à jour, peu de temps après la sortie, notamment lorsque la communauté la réclame. Cette fonctionnalité devient, ainsi, de plus en plus présente sur les jeux possédant une dimension multijoueur. Pour vous donner des exemples de titres, nous pouvons citer Fortnite, Rocket League ou encore les différents opus Call of Duty.Dans le cas du jeu d'Amazing Seasun Games, sachez que, et ce, depuis son lancement. De ce fait, les joueurs et les joueuses étant sur PC peuvent jouer avec des personnes évoluant sur Xbox Series. De la même manière, celles et ceux sur Xbox Series peuvent lancer des parties avec des utilisateurs étant sur PC.Pour ce qui est, là aussi une fonctionnalité importante pour les jeux multijoueur, Amazing Seasun Games a décidé de ne pas la rendre disponible. Ainsi, et comme vous l'aurez compris,, qui permet notamment de récupérer sa progression d'une plateforme à une autre.Rappelons, en guise de conclusion, que, qui est sorti au début du mois de juillet 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC et Xbox Series. Une version PS5 est prévue, selon les dernières informations partagées, mais nous ne savons pas encore quand le titre se rendra disponible sur la dernière console de Sony/PlayStation.