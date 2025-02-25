Le classement des démos du Steam NEO Fest dominé par un free-to-play riche en mechas

Si vous appréciez les robots géants, les combats dynamiques et les titres free-to-play, profitez du Steam NEO Fest pour tester sans attendre Mecha BREAK.
Le Steam NEO Fest met à l'honneur de nombreux jeux à venir sur la plateforme de Valve, en proposant notamment de télécharger gratuitement des démos. Depuis le 24 février, une nouvelle édition est proposée aux utilisateurs, avec une pléthore de titres mis en avant. S'il est possible de trier les jeux proposés par genre, un classement recense également les démos les plus jouées tout au long de l'événement. Or, celle de Mecha BREAK
s'est imposée comme étant la plus populaire.
Relevez tous les défis aux commandes de votre propre robot géant dans Mecha BREAK
Rappelant des titres comme Zone of the Enders ou Armored Core, Mecha BREAK vous propose de piloter votre propre robot géant pour participer à des combats nerveux en vue à la troisième personne
. Il reprend notamment certains codes des jeux free-to-play les plus appréciés en proposant 3 modes de jeu multijoueur.
Vous pouvez prendre part à des affrontements terrestres et aériens dans des matchs à mort en 3v3, des affrontements hero-shooter à 6 contre 6 façon Overwatch ou encore un mode JcJcE avec des missions à accomplir
et de vastes environnements à explorer.
De la même manière qu'Overwatch 2, Mecha BREAK dispose d'un vaste choix de robots géants rattachés à un rôle en fonction de leurs caractéristiques techniques et de leur équipement. Vous pouvez opter pour les snipers et leur grande portée d'attaque, les soutiens, les mechas spécialisés dans le combat aérien, les artilleurs et leur armure blindée ou encore les experts du combat au corps-à-corps.
Enfin, les robots disponibles sont entièrement personnalisables
afin de créer le partenaire ultime. Même si son évaluation globale est « plutôt négative » à l'heure où ces lignes sont écrites, plus de 317 000 joueurs ont décidé de monter dans les cockpits de ces robots géants
. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que Mecha BREAK est en phase de bêta ouverte et que le contenu du titre est encore susceptible d'être amélioré.
Développé par Amazing Seasun Games, Mecha BREAK est un jeu free-to-play annoncé pour courant 2025 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series
, sans date précise pour le moment.
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