Meccha Chameleon mobile : Une sortie sur iOS ou Android est-elle prévue ?

Avec le succès de Meccha Chameleon et sa disponibilité surPC, certains joueurs se demandent s'il va arriver sur mobile, notamment les appareils iOS et Android.

Depuis quelques jours, le jeu qui fait parler se nomme Meccha Chameleon, et la plupart des personnes qui l'essayent tombent sous son charme, notamment à cause de son fort potentiel comique à plusieurs. Son succès est dû à son originalité, son gameplay, mais également son prix très raisonnable. Cela pousse certains à se demander si Meccha Chameleon est disponible sur mobiles, via les appareils iOS et Android.

Meccha Chameleon arrivera-t-il sur mobile ? (iOS et Android)

Actuellement, il est impossible de jouer à Meccha Chameleon sur mobile, tout simplement parce que son développeur, lemorion_1224, qui regroupe seulement deux personnes, a préféré se concentrer sur le contenu avant de se pencher sur d'éventuels portages. À l'heure actuelle, le jeu n'est disponible que sur une seule plateforme, le PC. Aucun portage n'est prévu, que ce soit sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, ou les appareils mobiles donc.











Néanmoins, rien n'est perdu à l'heure actuelle, étant donné que les demandes pour un portage de Meccha Chameleon sur mobile devraient être nombreuses ces prochains jours et même ces prochaines semaines.

Attentions aux arnaques

En effet, si vous effectuez une recherche avec le nom du jeu et la mention mobile, vous avez de grandes chances d'arriver sur le Play Store. Un jeu, qui vole le nom de Meccha Chameleon, mais aussi ses images, a récemment été lancé sur les appareils Android, mais il s'agit d'une arnaque, comme le prouve la note (1,7/5).

Si vous le téléchargez, vous vous exposez à des risques pour votre téléphone, et ne profiterez que d'une expérience gangrénée par la publicité. D'autres jeux du genre devraient sortir ces prochains jours compte tenu du succès, mais ils seront tous des faux portages, au mieux, ou des arnaques, au pire.

Pour être certains, mieux vaut suivre l'actualité de Meccha Chameleon via son Discord Officiel, lequel vous indiquera si un portage est prévu. Nous ne manquerons pas également de relayer l'information, si elle arrive un jour.