Prix Meccha Chameleon : Combien coûte la nouvelle sensation indépendante sur Steam ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 juin 2026 à 17h18
Découvrez le prix officiel de Meccha Chameleon sur Steam, le nouveau jeu de cache-cache phénomène, les offres promotionnelles disponibles et les différentes éditions proposées pour vous lancer sans vous ruiner.
Prix Meccha Chameleon : Combien coûte la nouvelle sensation indépendante sur Steam ?

Quand une nouvelle pépite indépendante débarque sur Steam, les joueurs s'y ruent par milliers. C'est exactement le cas avec Meccha Chameleon, un jeu de cache-cache survitaminé où vous devez peindre votre petit personnage pour vous fondre dans le décor afin d'échapper à vos chasseurs. Déjà vendu à plus de sept millions d'exemplaires en moins de deux semaines, ce party game s'impose comme le titre idéal pour vos soirées entre amis. Si vous avez vu passer le phénomène sur les réseaux sociaux, une question cruciale vous brûle sûrement les lèvres : quel budget faut-il prévoir pour rejoindre la partie Meccha Chameleon

Quel est le prix de Meccha Chameleon sur Steam ?

Bonne nouvelle pour votre portefeuille : Meccha Chameleon est proposé au prix de base ultra-accessible de 6,15 € sur Steam. Un tarif dérisoire pour un titre qui garantit déjà des dizaines d'heures de fous rires et de tension.

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Et contrairement aux productions majeures de l'industrie qui multiplient les déclinaisons complexes, les développeurs ont ici misé sur la simplicité. Il n'existe qu'une seule et unique édition pour Meccha Chameleon, la version standard disponible sur Steam. Une façon de faire normale pour un jeu indépendant, qui ne proposent que très rarement plusieurs éditions.

D'ailleurs, lors de la sortie, le titre était en promotion, permettant de l'acheter pour une somme encore plus basse (moins de cinq euros). Il n'est pas impossible que cette offre revienne assez vite, pour prolonger la hype et tenter de battre des records. Sinon, notre partenaire Instant Gaming vous le proposera également à moindre coût.

Rappelons, pour conclure, que Meccha Chameleon n'est disponible que sur PC, via Steam actuellement, pour la somme de 6,15 € donc. Aucune version PS5, Xbox Series ou Switch 2 n'est au programme pour le moment, mais les choses pourraient changer si le succès se prolonge ces prochains mois.

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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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