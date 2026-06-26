Meccha Chameleon dépasse déjà les 10 millions de copies vendues

Disponible depuis le 10 juin sur Steam, Meccha Chameleon vient de franchir un cap historique. Ce jeu de cache-cache multijoueur a séduit plus de dix millions d'acheteurs en un temps record. Un succès fulgurant propulsé par des mécaniques originales et une forte viralité sur les réseaux sociaux.

Le marché du jeu vidéo sur PC nous réserve encore de belles surprises. Disponible depuis le 10 juin dernier, Meccha Chameleon, le dernier jeu indépendant à succès, vient tout juste de dépasser le cap symbolique des dix millions d'exemplaires vendus. Une performance vertigineuse pour cette production signée lemorion_1224, qui s'impose d'ores et déjà comme l'un des plus grands succès de l'année sur la plateforme de Steam.

Une recette simple mais diablement efficace

L'ascension de ce jeu de cache-cache multijoueur est tout simplement spectaculaire. Le 20 juin, la communauté apprenait que le cap des cinq millions de ventes venait d'être franchi. À peine quarante-huit heures plus tard, ce chiffre grimpait à sept millions. Aujourd'hui, soit seulement quatre jours après cette dernière annonce, le titre atteint la barre des dix millions. Une croissance exponentielle qui témoigne d'un véritable engouement mondial.

We hit 10 million sales! Thank you so much for your support!#mecchachameleon pic.twitter.com/6hHf06M1Dd — Meccha Chameleon (@mecchachameleon) June 26, 2026

Si Meccha Chameleon rencontre un tel succès, c'est avant tout grâce à son concept novateur qui revisite les règles classiques du cache-cache. Dans cette expérience multijoueur, les participants incarnent des caméléons humains et doivent se fondre dans le décor. La subtilité réside dans la mécanique de peinture, puisque chaque joueur doit appliquer les bonnes couleurs sur son personnage pour épouser parfaitement son environnement.











Que vous choisissiez de rejoindre l'équipe de ceux qui se cachent ou de ceux qui cherchent, la tension est omniprésente. Les traqueurs doivent faire preuve d'un sens de l'observation aiguisé pour débusquer leurs adversaires camouflés. Cette dynamique offre des situations hilarantes et des retournements de situation constants, parfaits pour des soirées entre amis ou des affrontements sur des serveurs publics avec des joueurs du monde entier.

Le pouvoir des réseaux sociaux et de l'accessibilité

Au-delà de ses qualités ludiques, le triomphe de Meccha Chameleon s'explique par deux facteurs majeurs. D'une part, son prix de vente relativement bas a grandement facilité les achats d'impulsion. D'autre part, sa dimension hautement visuelle et amusante en a fait un candidat idéal pour la viralité.

Les séquences de joueurs tentant désespérément de se fondre dans un mur bariolé ou se faisant surprendre au dernier moment inondent la toile ces derniers jours. Ce bouche-à-oreille numérique a créé une dynamique vertueuse, poussant des millions de curieux à franchir le pas. Reste maintenant à savoir jusqu'où s'arrêtera cette folle progression.

Si vous souhaitez vous aussi découvrir ce nouveau jeu viral, sachez que Meccha Chameleon est uniquement disponible sur PC pour le moment. Aucun portage sur console n'a été prévu, et il n'existe aucune version mobile.