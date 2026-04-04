Lethal Company signe son grand retour avec trois nouveaux monstres



le 04 avril 2026 à 15h00 Publié par Corentin Rimbert le 04 avril 2026 à 15h00

Près d'un an après sa dernière mise à jour majeure, le jeu d'horreur coopératif Lethal Company déploie sa très attendue version 80. Au programme de ce patch massif développé en solo par Zeekerss : de nouvelles créatures cauchemardesques et une refonte technique préparant le terrain pour l'avenir.