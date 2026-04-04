Lethal Company signe son grand retour avec trois nouveaux monstres

Près d'un an après sa dernière mise à jour majeure, le jeu d'horreur coopératif Lethal Company déploie sa très attendue version 80. Au programme de ce patch massif développé en solo par Zeekerss : de nouvelles créatures cauchemardesques et une refonte technique préparant le terrain pour l'avenir.
Le phénomène indépendant qui a terrorisé des millions de joueurs sur Steam sort enfin de son silence. Près d'une année s'est écoulée depuis le déploiement de la version 70 de Lethal Company
, affectueusement surnommée la mise à jour d'incubation par la communauté. Depuis, les amateurs de frissons coopératifs devaient se contenter de correctifs mineurs. Mais l'attente touche à sa fin puisque le développeur solitaire Zeekerss vient de lancer la version 80 en phase bêta
, promettant de raviver les hurlements dans les salons vocaux du monde entier. Cette nouvelle itération ne se contente pas d'ajouter du contenu, elle redéfinit les fondations mêmes de l'expérience horrifique.
Une refonte majeure pour les lunes forestières
Le créateur du jeu a partagé le patch notes officiel
, accompagné d'une bande-annonce particulièrement angoissante. Fini les étendues glacées de la précédente mise à jour majeure, cette fois-ci, l'attention se tourne vers les environnements boisés
. La lune de March a notamment bénéficié d'une refonte complète de son extérieur, offrant de nouvelles perspectives d'exploration et de terreur.
Zeekerss explique sa démarche : « La version 80 apporte une refonte complète de l'extérieur de March, une large gamme de corrections de bugs, des améliorations de performances, trois nouvelles créatures ainsi qu'une créature de retour, quelques nouvelles pièces pour l'intérieur de l'usine, et l'emplacement utilitaire.
»
Les joueurs de Lethal Company auront d'ailleurs repéré un détail glaçant dans la récente bande-annonce. Au milieu des bois sombres et brumeux, rythmés par une musique saturée de parasites et des messages sinistres, un cri évoquant celui d'un renard se fait entendre. Beaucoup y voient le retour redouté du Kidnapper Fox, prêt à tourmenter de nouveau les équipes d'éboueurs de l'espace.
Des fondations solides pour l'avenir du jeu
Si l'ajout de monstres inédits attire naturellement l'attention, Zeekerss insiste sur l'importance technique de cette mise à jour
. Le développeur a profité de ce long silence pour restructurer le code du jeu et corriger les erreurs accumulées lors des précédents patchs.
Cette mise à jour n'est pas tant axée sur le contenu que sur les fonctionnalités, mais elle dote le jeu de toutes sortes de corrections et d'ajustements en coulisses pour réparer ce que j'ai cassé lors des dernières mises à jour. Ainsi, je pourrai réfléchir davantage à l'ajout de nouveau contenu très bientôt.
L'objectif est double : stabiliser l'expérience pour les joueurs acharnés tout en rendant le titre plus accessible et agréable pour les nouveaux venus
. Avec cette version 80, Zeekerss prouve son engagement sur le long terme et prépare activement le terrain pour de futures mises à jour, qui s'annoncent déjà riches en sueurs froides.
La version 80 de Lethal Company arrivera d'ici quelques jours
sur la version officielle du jeu, toujours disponible en accès anticipé sur Steam.
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