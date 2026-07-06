Meccha Chameleon bat tous les records avec 15 millions de ventes en 3 semaines

Développé en seulement deux mois, le petit jeu indépendant Meccha Chameleon vient de pulvériser les records de l'année. Avec quinze millions d'exemplaires écoulés en trois semaines, ce titre multijoueur redéfinit les règles du succès et s'apprête à accueillir une célèbre star japonaise.

Sorti dans l'anonymat le 10 juin dernier, Meccha Chameleon s'est imposé comme le phénomène absolu de cette année. Ce petit jeu indépendant, vendu à peine 6 € sur Steam, a franchi le cap ahurissant des quinze millions de ventes mondiales en moins d'un mois. Un exploit qui redessine totalement le paysage vidéoludique actuel, prouvant qu'une idée simple peut encore captiver les foules face aux superproductions habituelles.

Un triomphe inattendu face aux géants de l'industrie

Selon les données partagées par le développeur connu sous le pseudonyme lemorion_1224, le titre avait déjà séduit dix millions d'acheteurs le 26 juin, avant d'en écouler cinq millions supplémentaires au cours des deux semaines suivantes. L'analyste Daniel Ahmad a confirmé l'ampleur du phénomène sur les réseaux sociaux.

Meccha Chameleon est à la fois le jeu qui s'est vendu le plus rapidement et le plus vendu de l'année.











En atteignant ce palier, la modeste création a tout simplement surpassé des mastodontes sortis cette année comme Resident Evil Requiem, Forza Horizon 6 ou encore Crimson Desert. Une prouesse d'autant plus remarquable que l'équipe de développement ne compte que deux personnes, qui parviennent malgré tout à maintenir le cap technique. Daniel Ahmad souligne d'ailleurs que les créateurs font un travail incroyable pour mettre à jour le titre, ajoutant de nouvelles fonctionnalités et corrigeant les bugs de manière très régulière, là où d'autres studios indépendants s'effondrent sous la pression d'un succès soudain.

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Le concept redoutable du cache-cache coloré

Le principe de Meccha Chameleon repose sur une version revisitée et loufoque du célèbre jeu du cache-cache. Avant le début d'une manche, les joueurs qui se cachent doivent trouver une planque stratégique et peindre leur corps entièrement blanc pour se fondre dans le décor. De leur côté, les chercheurs patrouillent armés et tirent sur tout ce qui leur semble suspect, quitte à abattre accidentellement de simples objets.

Son gameplay, en plus d'être addictif, permet également de s'amuser entre amis et de partager facilement des moments sur les réseaux sociaux, permettant de mettre en avant ce jeu. C'est d'ailleurs l'une des raisons de cet engouement exceptionnel, puisque nous voyons de nombreux clips de Meccha Chameleon sur la Toile, lui faisant une très belle publicité.

Meccha Chameleon est disponible sur PC, via Steam. Aucun portage sur console n'a été prévu, et il n'existe aucune version mobile.