Meccha Chameleon bat tous les records avec 15 millions de ventes en 3 semaines

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 juillet 2026 à 18h30
Développé en seulement deux mois, le petit jeu indépendant Meccha Chameleon vient de pulvériser les records de l'année. Avec quinze millions d'exemplaires écoulés en trois semaines, ce titre multijoueur redéfinit les règles du succès et s'apprête à accueillir une célèbre star japonaise.
Meccha Chameleon bat tous les records avec 15 millions de ventes en 3 semaines

Sorti dans l'anonymat le 10 juin dernier, Meccha Chameleon s'est imposé comme le phénomène absolu de cette année. Ce petit jeu indépendant, vendu à peine 6 € sur Steam, a franchi le cap ahurissant des quinze millions de ventes mondiales en moins d'un mois. Un exploit qui redessine totalement le paysage vidéoludique actuel, prouvant qu'une idée simple peut encore captiver les foules face aux superproductions habituelles.

Un triomphe inattendu face aux géants de l'industrie

Selon les données partagées par le développeur connu sous le pseudonyme lemorion_1224, le titre avait déjà séduit dix millions d'acheteurs le 26 juin, avant d'en écouler cinq millions supplémentaires au cours des deux semaines suivantes. L'analyste Daniel Ahmad a confirmé l'ampleur du phénomène sur les réseaux sociaux.

Meccha Chameleon est à la fois le jeu qui s'est vendu le plus rapidement et le plus vendu de l'année.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

En atteignant ce palier, la modeste création a tout simplement surpassé des mastodontes sortis cette année comme Resident Evil Requiem, Forza Horizon 6 ou encore Crimson Desert. Une prouesse d'autant plus remarquable que l'équipe de développement ne compte que deux personnes, qui parviennent malgré tout à maintenir le cap technique. Daniel Ahmad souligne d'ailleurs que les créateurs font un travail incroyable pour mettre à jour le titre, ajoutant de nouvelles fonctionnalités et corrigeant les bugs de manière très régulière, là où d'autres studios indépendants s'effondrent sous la pression d'un succès soudain.

À lire également

Meccha Chameleon a été développé en 2 mois et génère un million de dollars par jour

Meccha Chameleon a été développé en 2 mois et génère un million de dollars par jour

Le concept redoutable du cache-cache coloré

Le principe de Meccha Chameleon repose sur une version revisitée et loufoque du célèbre jeu du cache-cache. Avant le début d'une manche, les joueurs qui se cachent doivent trouver une planque stratégique et peindre leur corps entièrement blanc pour se fondre dans le décor. De leur côté, les chercheurs patrouillent armés et tirent sur tout ce qui leur semble suspect, quitte à abattre accidentellement de simples objets.

Son gameplay, en plus d'être addictif, permet également de s'amuser entre amis et de partager facilement des moments sur les réseaux sociaux, permettant de mettre en avant ce jeu. C'est d'ailleurs l'une des raisons de cet engouement exceptionnel, puisque nous voyons de nombreux clips de Meccha Chameleon sur la Toile, lui faisant une très belle publicité.

Miniature vidéo

Meccha Chameleon est disponible sur PC, via Steam. Aucun portage sur console n'a été prévu, et il n'existe aucune version mobile.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Meccha Chameleon est envahi par les tricheurs, qui viennent gâcher la fête
Meccha Chameleon 07 juillet 2026

Meccha Chameleon est envahi par les tricheurs, qui viennent gâcher la fête

Le succès colossal du jeu indépendant Meccha Chameleon attire inévitablement les tricheurs. Face à l'utilisation d'outils de peinture automatique pour se camoufler illégalement, la communauté s'organise. Des joueurs n'hésitent plus à sacrifier leur propre partie pour dénoncer ces tricheurs avec une ingéniosité réjouissante.
Meccha Chameleon a été développé en 2 mois et génère un million de dollars par jour
Meccha Chameleon 01 juillet 2026

Meccha Chameleon a été développé en 2 mois et génère un million de dollars par jour

Deux développeurs japonais ont transformé deux mois de travail en une véritable mine d'or. Avec dix millions d'exemplaires vendus en un temps record, leur jeu indépendant Meccha Chameleon redéfinit les notions de rentabilité et de succès fulgurant sur PC.
Meccha Chameleon détruit tout sur son passage, y compris Cyberpunk 2077
Meccha Chameleon 29 juin 2026

Meccha Chameleon détruit tout sur son passage, y compris Cyberpunk 2077

Les soldes d'été Steam battent leur plein avec des réductions massives sur les plus gros blockbusters. Pourtant, c'est un petit jeu indépendant vendu à peine six euros et sans aucune promotion qui domine actuellement les classements, surpassant des mastodontes comme Cyberpunk 2077 ou Baldur's Gate 3.

commentaire (0)