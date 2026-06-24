Meccha Chameleon : Comment passer son clavier en QWERTY ?

Malheureusement, les touches ne peuvent pas être configurées dans Meccha Chameleon pour le moment, c'est pourquoi il peut être compliqué d'en profiter pleinement sur PC. Il existe cependant plusieurs techniques pour y jouer en AZERTY.

Si vous avez l'habitude de jouer à vos jeux favoris en AZERTY et en modifiant les touches dans les paramètres, vous avez dû être surpris, et déçu, de voir que la nouvelle sensation du moment, Genshin Impact, ne propose pas cette fonctionnalité. En sachant que les touches sont programmées pour jouer avec un clavier QWERTY, il n'est pas évidemment d'y jouer sur la version AZERTY. Mais pas de panique, nous vous expliquons comment faire pour profiter de la meilleure expérience possible et jouer en AZERTY à Meccha Chameleon.

Comment jouer avec un clavier AZERTY sur Meccha Chameleon ?

Sachez qu'il est possible de passer du clavier « français » (AZERTY) à un clavier anglophone, appelé QWERTY. Pour cela, vous avez deux possibilités, la deuxième étant beaucoup plus simple et rapide. Voici les étapes à suivre :

Recherchez « Langues » dans la recherche Windows. Cliquez sur « Modifier les paramètres de langue et de clavier ».

Dans la partie « Langues préférées », cliquez sur « Ajouter une langue »

Choisissez « Anglais (États-Unis) » ou « Anglais (Royaume-Uni) ». Votre clavier est maintenant en anglais. Il suffit de choisir « Français (France) pour retrouver la langue par défaut.



Sachez toutefois qu'il existe une combinaison de touches afin de basculer très rapidement entre l'une et l'autre des langues. Pour ce faire, vous n'avez qu'à appuyer simultanément sur les touches Maj et Alt Gauche. Pour remettre le clavier en français, vous n'avez qu'à réappuyer sur ces deux touches.

Notez qu'il est possible que le studio finisse par implanter la possibilité de configurer ses touches en jeu dans les paramètres, étant donné que Meccha Chameleon est devenu un véritable succès depuis son arrivée sur PC durant ce mois de juin. En mois de deux semaines, le titre avait réussi écouler plus de sept millions de copies.











Meccha Chameleon est uniquement disponible sur PC pour le moment. Aucun portage sur console n'a été prévu, et il n'existe aucune version mobile.