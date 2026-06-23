Véritable succès, Meccha Chameleon peut se jouer en solo ou en multijoueur. Si vous souhaitez trouver des personnes avec qui lancer une partie, ou tout simplement trouver des partenaires de route pour ce cache cache, vous pouvez rejoindre le Discord Meccha Chameleon France.

Disponible depuis la mi-juin, Meccha Chameleon a connu une sortie réussie avec de nombreux joueurs qui ont été séduits par l'expérience inspirée de Prop Hunt, avec sept millions de copies vendues en moins de deux semaines. Si la prise en main n'est pas très compliquée et que nous comprenons très vite le but du jeu, jouer seul peut être moins amusant, et trouver des partenaires dans un jeu avec une communauté massivement anglophone peut être difficile. C'est pourquoi nous vous indiquons comment trouver le Discord français dédié à Meccha Chameleon.

Trouver des coéquipiers grâce au Discord Meccha Chameleon France

Comme nous l'avons précédemment dit, Meccha Chameleon a réussi à très vite réunir de nombreux joueurs, grâce à son concept original qui reprend certains codes des jeux du style Prop Hunt, dans lequel des joueurs chassent d'autres personnes, cachées dans le décor. Ici, le principe est simple, il faut se camoufler, tel un caméléon, dans le décor, en se peignant le corps pour tenter de passer inaperçu. Simple en apparence, il peut se montrer très distrayant et comique en jouant à plusieurs. Jouer avec des personnes parlant la même langue est un plus non négligeable pour se comprendre, c'est pourquoi une communauté en ligne s'est rapidement créée, via l'outil très populaire Discord, qui a été privilégié pour réunir de nombreux francophones.











Grâce au Discord officiel de Meccha Chameleon, les joueurs pourront trouver des coéquipiers le temps d'une partie, ou pour des aventures plus longues, dans le but de passer un temps plus agréable, puisqu'un salon dédié permet aux joueurs francophones de se retrouver pour organiser une session de jeu.

Rejoindre le Discord Meccha Chameleon FR

C'est pour toutes ces raisons que le Discord Meccha Chameleon France a été créé, en ayant pour objectif de rassembler et de former une grande communauté de joueurs, pour que chaque membre francophone puisse y trouver son compte et évoluer aux côtés de joueurs qui partagent les mêmes passions pour Meccha Chameleon. Le Discord Meccha Chameleon FR devrait répondre à l'entièreté de vos attentes.