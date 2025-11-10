Mike Gamble (Mass Effect) donne des nouvelles rassurantes du prochain projet de la saga



le 10 novembre 2025 à 17h41 Publié par Justine Manchuelle le 10 novembre 2025 à 17h41

Le long silence autour de la licence Mass Effect a fait douter les joueurs croyant l'abandon du dernier projet en date. Mais le producteur exécutif de la franchise a pris la parole lors du N7 Day 2025.