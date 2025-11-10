Mike Gamble (Mass Effect) donne des nouvelles rassurantes du prochain projet de la saga

Le long silence autour de la licence Mass Effect a fait douter les joueurs croyant l'abandon du dernier projet en date. Mais le producteur exécutif de la franchise a pris la parole lors du N7 Day 2025.
Annoncé il y a plusieurs années sans avoir de nom définitif, le nouvel opus de la franchise Mass Effect est resté étrangement discret
. Si BioWare pourrait bien travailler sur plusieurs jeux simultanément, le développement de Dragon Age: The Veilguard
a nécessité beaucoup de travail. De fait, le successeur de Mass Effect Andromeda a été mis de côté suite à l'adoption d'une nouvelle stratégie par le développeur.
Pour autant, l'absence d'informations sur le jeu a alimenté de nombreuses rumeurs sur les réseaux sociaux
. Certains joueurs ont ainsi émis l'hypothèse que Mass Effect 5
avait été abandonné. Mais Mike Gamble a démenti ces rumeurs lors du N7 Day 2025.
Mass Effect n'est pas mort, mais il prend son temps
Cet événement annuel est l'occasion pour BioWare de partager quelques nouvelles sur tous les projets liés à la licence Mass Effect. Le producteur exécutif a profité de l'occasion pour donner quelques nouvelles de la série Amazon, mais également sur le nouveau jeu de la licence.
Mike Gamble a confirmé que le prochain opus de Mass Effect est toujours en développement,
mais aussi que « EA et BioWare restent pleinement engagés à explorer davantage cet univers
».
Nous sommes enthousiastes à l'idée de ce que nous créons et nous vous le promettons : lorsque nous serons prêts, ce sera un vrai plaisir de vous le présenter. En attendant, merci de votre patience, car vous êtes avides d'informations et je vois bien que vous cherchez des significations cachées dans mes tweets (bon, parfois, il y en a).
Une bonne nouvelle, mais l'avenir de la franchise continue d'inquiéter les joueurs
Cette nouvelle et la présentation d'un artwork du jeu en question peuvent rassurer les joueurs. Mais beaucoup restent inquiets car de nombreux changements sont survenus chez BioWare et le rachat d'Electronic Arts vient renforcer ce sentiment d'incertitude.
Désormais, il faut attendre un nouveau trailer ou des annonces complémentaires, mais BioWare est déterminé à créer de nouvelles histoires dans cet univers très riche. Il faut donc (encore) faire preuve de patience...
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