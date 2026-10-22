Mass Effect : La série TV n'est pas affectée par la fermeture de BioWare

L'avenir de l'adaptation en série TV de Mass Effect n'est pas impacté par la fermeture soudaine du studio BioWare.

Comme vous le savez probablement déjà, il y a très peu de temps, nous apprenions que le studio de développement BioWare ferme ses portes, tandis que le prochain opus de la licence Mass Effect est annulé. Malgré cela, la série TV Mass Effect n'est pas affectée et reste donc en développement.

La série TV Mass Effect est toujours d'actualité

En effet, les journalistes d'IGN ont révélé, via un nouvel article qui a été relayé sur Twitter/X, que la série télévisée Mass Effect n'est pas affectée par la fermeture de BioWare et est toujours en cours de création. IGN a obtenu cette information de la part de plusieurs sources au sein de Prime Video, qui ont assuré que « toutes les personnes créatives associées au projet sont toujours à bord ».

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D'ailleurs, selon les dernières informations connues, Doug Jung (Mindhunter) en est le showrunner, tandis que Daniel Casey (Fast & Furious 9) est rattaché à l'écriture de cette adaptation. Karim Zreik (producteur exécutif de Jessica Jones), Mike Gamble (responsable de Mass Effect chez BioWare) et Ari Arad (ancien dirigeant de Marvel Studios) sont également affiliés à ce projet.

IGN can exclusively reveal that the Mass Effect television series remains in development at Amazon MGM Studios despite news of BioWare's closure and the cancellation of Mass Effect 5. For more info: https://t.co/6CZ59on2FS https://t.co/LBoEz4PrfM — IGN (@IGN) October 21, 2026

Par le passé, nous avons appris que la série TV Mass Effect proposerait une histoire se déroulant après la trilogie originale, et ne reprendra donc pas les aventures du commandant Shepard. Pour autant, à l'heure actuelle, celle-ci, qui est entrée en développement en 2024 chez Prime Video, reste encore très mystérieuse. Cette adaptation de la franchise Mass Effect ne possède toujours pas de date de sortie, comme vous vous en doutez.