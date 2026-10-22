Mass Effect : La série TV n'est pas affectée par la fermeture de BioWare

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 octobre 2026 à 12h07
L'avenir de l'adaptation en série TV de Mass Effect n'est pas impacté par la fermeture soudaine du studio BioWare.
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Mass Effect : La série TV n'est pas affectée par la fermeture de BioWare

Comme vous le savez probablement déjà, il y a très peu de temps, nous apprenions que le studio de développement BioWare ferme ses portes, tandis que le prochain opus de la licence Mass Effect est annulé. Malgré cela, la série TV Mass Effect n'est pas affectée et reste donc en développement.

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La série TV Mass Effect est toujours d'actualité

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En effet, les journalistes d'IGN ont révélé, via un nouvel article qui a été relayé sur Twitter/X, que la série télévisée Mass Effect n'est pas affectée par la fermeture de BioWare et est toujours en cours de création. IGN a obtenu cette information de la part de plusieurs sources au sein de Prime Video, qui ont assuré que « toutes les personnes créatives associées au projet sont toujours à bord ». 

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D'ailleurs, selon les dernières informations connues, Doug Jung (Mindhunter) en est le showrunner, tandis que Daniel Casey (Fast & Furious 9) est rattaché à l'écriture de cette adaptation. Karim Zreik (producteur exécutif de Jessica Jones), Mike Gamble (responsable de Mass Effect chez BioWare) et Ari Arad (ancien dirigeant de Marvel Studios) sont également affiliés à ce projet.

Par le passé, nous avons appris que la série TV Mass Effect proposerait une histoire se déroulant après la trilogie originale, et ne reprendra donc pas les aventures du commandant Shepard. Pour autant, à l'heure actuelle, celle-ci, qui est entrée en développement en 2024 chez Prime Video, reste encore très mystérieuse. Cette adaptation de la franchise Mass Effect ne possède toujours pas de date de sortie, comme vous vous en doutez.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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