Mass Effect : Un ancien responsable révèle les conditions de travail très strictes subies par les équipes

Pour donner vie au premier opus de Mass Effect, BioWare a demandé l'impossible à ses équipes. C'est ce qu'a confié un ancien responsable du studio, révélant que cela avait été très difficile « mais que ça en valait la peine ».

Avant de créer Mass Effect 3 et les autres projets de la saga, BioWare a dû entièrement imaginer cet univers lors du développement du premier opus. Mass Effect était un projet très ambitieux pour l'époque et le studio a vu les choses en grand pour concrétiser sa vision. Mais cette ambition a directement impacté l'emploi du temps des équipes, au point de leur laisser peu de répit.

Récemment interviewé par FRVR, Armando Troisi (concepteur des séquences cinématiques de Mass Effect) a évoqué l'envers du décor. Il est revenu sur les souhaits du réalisateur du jeu et sur ses attentes parfois démesurées.

Le réalisateur de Mass Effect, un « fauteur de trouble en chef »

Tout d'abord, Armando Troisi présente brièvement Casey Hudson, le réalisateur du jeu. En interne, ce dernier était surnommé le « fauteur de trouble en chef » car il « nous fixait des objectifs impossibles ». Pour donner vie à cet univers, le concepteur des séquences cinématiques explique que l'équipe bidouillait le moteur, alors tout nouveau, pour réussir à créer les séquences souhaitées.

En parallèle, les responsables des cinématiques mettaient en arrière-plan des classiques comme Le Bon, la Brute et le Truand pour en comprendre la mise en scène et tenter de la recréer en jeu.

C'était un nouveau moteur, une nouvelle licence, une nouvelle console. C'était un triple défi que de faire fonctionner tout cela ensemble. Il fallait faire marcher le système de streaming et tout faire tourner.

Un jeu sorti avec de nombreux bugs malgré un crunch intensif

Parce qu'il était un triple défi technique, Mass Effect a posé plusieurs problèmes aux équipes de développement. Armando Troisi confie que si le titre est arrivé sur Xbox 360 avec de nombreux bugs, « c'est que nous n'avions pas réussi à le faire tourner sur console avant la toute fin du développement ». D'ailleurs, il avoue également que le crunch a nécessité d'importants sacrifices qui n'ont pas réussi à corriger ces lacunes pour le lancement.

À l'époque, les développeurs étaient contraints de travailler « vingt et un jours de suite pour un jour de repos afin de boucler le projet ». Aujourd'hui encore, il estime que ces conditions étaient très dures, mais que le niveau d'ambition était tel que les sacrifices en valaient la peine.

Il conclut en déclarant : « Il ne s'agissait pas simplement d'un récit interactif, mais d'un véritable film interactif. Nous étions — et je suis toujours — extrêmement fiers d'avoir pu offrir une telle expérience à notre public, en l'inscrivant dans une histoire et un univers fantastique aussi remarquables ».