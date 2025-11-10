Mass Effect : La série développée par Amazon fait un choix qui va agacer certains joueurs



le 10 novembre 2025 à 15h58 Publié par Justine Manchuelle le 10 novembre 2025 à 15h58

Annoncée depuis plusieurs années mais très discrète depuis sa révélation, la série Mass Effect développée par Amazon est toujours en cours de développement. Une première info a d'ailleurs été partagée et elle ne va pas plaire à tout le monde.