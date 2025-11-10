Mass Effect : La série développée par Amazon fait un choix qui va agacer certains joueurs

Annoncée depuis plusieurs années mais très discrète depuis sa révélation, la série Mass Effect développée par Amazon est toujours en cours de développement. Une première info a d'ailleurs été partagée et elle ne va pas plaire à tout le monde.
Amazon a multiplié les projets d'adaptation ces dernières années avec notamment l'annonce d'une série Tomb Raider et le retour prochain de Fallout sur la plateforme. Cependant, de nombreux joueurs ont les yeux rivés sur un projet annoncé en 2021 : la série Mass Effect
.
Dans le cadre des célébrations du N7 Day 2025
(qui a lieu chaque année le 7 novembre), BioWare a donné quelques nouvelles de ses projets en cours.
D'ailleurs, les admirateurs de la franchise ont été gâtés car Mike Gamble, producteur exécutif, a donné deux indications sur la future série d'Amazon. Cependant, ces révélations ont surpris les internautes.
Proposer une histoire inédite dans l'univers de Mass Effect
Tout d'abord, Mike Gamble a annoncé que l'histoire de la série Mass Effect se déroulerait après les événements de la trilogie originelle.
Cette adaptation ne suivra donc pas les événements relatés dans les jeux sortis entre 2007 et 2012. Ce détail peut donc intimider les nouveaux venus car nous ignorons à l'heure actuelle si l'histoire fera référence à des personnages ou à des moments clés des intrigues de la trilogie originale.
La série proposera une histoire totalement inédite
et Mike Gamble a précisé que « les scénaristes travaillent d'arrache-pied, et nous avons déjà une idée assez précise de la manière dont la série s'intégrera dans l'univers de Mass Effect et de sa place par rapport au nouveau jeu
».
Mais il a donné une précision qui risque de décevoir certains joueurs : le commandant Shepard ne sera pas présent dans la série Amazon
.
Un grand absent déjà confirmé dans cette adaptation ?
Il a indiqué que la série ne sera « pas une reprise de l'histoire du commandant Shepard »
. Le personnage sera donc certainement absent de cette histoire, même si son nom peut être évoqué. Si certains risquent de bouder la série à cause de ce détail, d'autres pensent qu'adapter la trilogie originelle à l'écran était peut-être trop audacieux et trop complexe.
Dans tous les cas, il semble que la série souhaite conquérir un nouveau public tout en faisant écho aux prochains jeux de la franchise en cours de développement
. Mais pour en savoir plus, il faudra attendre d'autres révélations.
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