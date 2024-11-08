Mass Effect : Une adaptation en série est en préparation

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 08 novembre 2024 à 11h57
Après The Last of Us, Fallout ou encore The Witcher, une nouvelle saga emblématique du jeu vidéo va être déclinée en série TV : Mass Effect.
Mass Effect : Une adaptation en série est en préparation
Les séries télé dérivées de jeux vidéo font les belles heures des services de vidéo à la demande. Pour le plus grand bonheur des joueurs, des titres comme League of Legends, Cyberpunk 2077, Resident Evil ou The Last of Us ont eu droit à une adaptation en série animée ou en live-action. Le 7 novembre 2024, Mass Effect a décidé de rejoindre cette liste. Des journalistes du magazine américain Variety ont appris qu'un projet de série autour de la licence de BioWare était en préparation. Celle-ci serait diffusée sur Amazon Prime, mais sans date de diffusion connue pour le moment. 

La série Mass Effect intégrera le catalogue Amazon Prime Video

L'écriture et la production de la série Mass Effect vont être confiées à Daniel Casey, scénariste ayant travaillé sur les films Fast & Furious 9, Kin et 10 Cloverfield Line. Karmi Zreik sera quant à lui responsable de la production exécutive avec sa société, Cedar Tree Productions. Il est d'ailleurs connu pour avoir participé au développement de séries comme Daredevil et Jessica Jones. Mais pour l'adaptation de Mass Effect, il travaillera de pair avec Michael Gamble. Ce nom a d'ailleurs de quoi rassurer les aficionados de la franchise, car l'homme est directeur de projet et producteur exécutif chez BioWare.

 
Pour l'heure, il est impossible de savoir quel opus de la franchise sera adapté. Néanmoins, il y a fort à parier que l'histoire aura comme personnage principal le commandant Shepard et sa lutte contre les Moissonneurs, une race extraterrestre hostile. Possédant un univers étendu et de nombreux médias de référence en plus des jeux vidéo, la série Mass Effect pourrait connaître le même succès critique que la série Fallout si elle est réussie. Mais il faudra encore patienter avant de connaître le casting de ce projet, sa date de sortie et sa trame scénaristique.
Justine Manchuelle

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