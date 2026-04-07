Mass Effect : L'histoire de la série réécrite pour cette raison ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 07 avril 2026 à 17h33
Annoncée depuis plusieurs années, l'adaptation en live-action de Mass Effect serait sur le point de connaître un changement radical. Une figure centrale d'Amazon MGM Studios aurait demandé de réécrire la série pour combler un public spécifique.
Mass Effect : L'histoire de la série réécrite pour cette raison ?
La multiplication des adaptations en live-action de licences populaires du jeu vidéo a permis à un plus vaste public de découvrir les univers de Fallout, de The Witcher ou encore de The Last of Us. Parmi la liste des projets de live-action les plus attendus par les joueurs figure notamment celle de Mass Effect

Officialisée en novembre 2024, cette série est imaginée par Amazon MGM Studios et sera donc une exclusivité de la plateforme. Mais si le développement a bien commencé, le projet risque de faire un important bond en arrière suite à une décision du nouveau responsable des programmes télévisés internationaux du groupe, Peter Friedlander.

Mass Effect, une série qui doit être « plus attrayante pour les non-joueurs »

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Le journal américain The Ankler révèle dans un article en date du 1er avril 2026 que Peter Friedlander aurait demandé une réécriture de la série. Si cela peut ressembler à une mauvaise blague partagée lors du jour des farces, il semble que cette exigence soit bien réelle et possiblement liée à une raison très simple.

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Contrairement à The Last of Us par exemple, le but ne serait pas de créer un programme qui plait aux joueurs, mais de rendre l'histoire « plus attrayante pour les non-joueurs ». La série Mass Effect serait donc pensée comme une création originale destinée à un public qui ne connaît pas du tout cet univers. Cependant, cela pourrait décevoir les fidèles de la première heure.

Les détails de la réécriture en question encore inconnus

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Le fait d'adapter la série à un plus large public peut prendre plusieurs formes. En effet, cette réécriture peut davantage se concentrer sur le développement des personnages et des intrigues facilement adaptables à la télévision. Mais il peut aussi s'agir d'ajustements narratifs pour rendre l'histoire plus accessible.

Dans les deux cas, il semble que les références à foison ne soient pas au programme, même si quelques clins d'œil peuvent apparaître au détour d'un plan ou deux. Il faudra attendre les premières bandes-annonces de la série pour voir ce que cette adaptation réserve aux spectateurs, qu'ils connaissent cet univers ou pas.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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